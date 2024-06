TransMilenio pide a manifestantes no afectar el servicio: “El transporte público es un derecho”

Este lunes 17 de junio se llevó a cabo una jornada de movilizaciones por parte de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), quienes salieron a las calles de Bogotá desde las 9:00 de la mañana para expresar su inconformidad con la Ley Estatutaria de la Educación del Gobierno, que está en trámite en el Congreso de la República.

Hacia el mediodía, el sistema de transporte público informó que al menos 100.000 usuarios se vieron afectados por los cierres viales generados por las movilizaciones en la carrera décima, la avenida Caracas, la avenida El Dorado, las Américas y la NQS. De estos, 10.000 tuvieron que bajarse de los biarticulados para continuar su trayecto a pie. En total, 21 estaciones de TransMilenio tuvieron que ser cerradas.

Sobre las 4:00 de la tarde, TransMilenio informó que el servicio estaba operando con normalidad y sin contratiempos, tanto para los buses zonales (SITP) como para el cable.

Sin embargo, a pesar de que en todos los puntos donde se presentaron bloqueos se recuperó la movilidad, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes hicieron parte de las movilizaciones, a que no generen bloqueos en las calzadas exclusivas, ya que el transporte público es un derecho que no puede ser afectado por manifestantes.

Respetamos el derecho a la protesta, pero de manera ordenada, sin violencia y sin afectar al resto de los ciudadanos publicó TransMilenio en su cuenta oficial de X.

Los bloqueos por parte de manifestantes afectan a millones de personas que no hacen parte de la protesta. ⁠El transporte público es un derecho que no puede ser afectado por manifestaciones.



Rechazo del Distrito

La Alcaldía de Bogotá también rechazó este tipo de bloqueos que afectan a los usuarios que no hacen parte de las manifestaciones.

"Las marchas en Bogotá no pueden, por ningún motivo, afectar los derechos de quienes deciden no manifestarse. Bloquear los carriles exclusivos del sistema de transporte público afecta a cientos de miles de ciudadanos que necesitan desplazarse a su casa o su trabajo. Hacemos un llamado a los maestros que hoy se manifiestan a que nos ayuden a proteger los derechos de los ciudadanos que no lo hacen", enfatizó Carlos Fernando Galán.