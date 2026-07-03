TransMiCable amanece suspendido este viernes 3 de julio por novedades técnicas

Los usuarios del sistema TransMiCable en el sur de Bogotá amanecieron este viernes 3 de julio de 2026 sin servicio de transporte. TransMilenio confirmó que el componente de cable aéreo se encuentra temporalmente suspendido debido a problemas técnicos en la infraestructura.

La contingencia afecta directamente la movilidad de miles de ciudadanos en la localidad de Ciudad Bolívar, quienes utilizan este medio para conectar de forma rápida con el portal troncal del sistema.



TransMiCable trabaja para restablecer el servicio

De acuerdo con el reporte oficial de la empresa de transporte, el componente troncal de buses opera en el momento sin novedades que afecten el servicio. Sin embargo, la contingencia técnica se concentra de manera exclusiva en el sistema de cables.

El operador público La Rolita reportó la novedad desde el primer corte de las 4:33 a.m., hora en la que habitualmente arranca la jornada, confirmando que el sistema no pudo iniciar su operación de manera anticipada.

TransMiCable Foto: TransMiCable

Tanto en el balance de las 4:48 a.m. como en el último corte oficial de las 5:00 a.m., la empresa técnica reiteró que el servicio de TransMiCable continúa suspendido temporalmente.



Estado actual del TransMiCable

El equipo técnico del operador público mantiene las labores de verificación en las estaciones del sistema para identificar el origen exacto de la falla mecánica o eléctrica.



Las autoridades de movilidad de Bogotá recomendaron a los habitantes de los sectores altos de Ciudad Bolívar programar sus viajes con anticipación y utilizar las rutas alimentadoras del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) como alternativa de contingencia mientras se normaliza el servicio por cable.