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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Tras 35 allanamientos simultáneos, autoridades capturaron a 52 personas en Bogotá

Tras 35 allanamientos simultáneos, autoridades capturaron a 52 personas en Bogotá

Los operativos dejaron 28 armas incautadas, 17 kilos de estupefacientes y más de $45 millones en efectivo.

Autoridades capturaron a 52 personas en Bogotá.jpg
Autoridades capturaron a 52 personas en Bogotá //
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Durante la última semana, 52 personas fueron capturadas en Bogotá en medio de una serie de operativos contra delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, homicidio, extorsión y estafa.

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Las capturas se produjeron después de 35 diligencias de registro y allanamiento realizadas en Ciudad Bolívar, Fontibón, Santa Fe, Kennedy, Usaquén, Los Mártires, San Cristóbal y Barrios Unidos, por parte de la Policía Metropolitana, entre ellas la Sijín, Sipol y el Gaula, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

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El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que durante estos procedimientos también fueron encontrados elementos que estarían relacionados con las actividades de las estructuras criminales investigadas.

"En estos procedimientos fueron incautadas 28 armas de fuego, 17 kilogramos de estupefacientes y más de 45 millones de pesos, afectando sus rentas criminales de manera directa a estas estructuras", señaló Cristancho.

Asimismo, se capturaron cinco personas en Barrios Unidos, señaladas de participar en hurtos violentos contra ciudadanos. Durante ese procedimiento fue incautada un arma de fuego y las autoridades inmovilizaron un vehículo que presuntamente era utilizado para cometer los robos.

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Otros cinco señalados fueron capturados en Fontibón luego de que, según la Policía, ingresaran armados a un establecimiento comercial, intimidaran a sus trabajadores y se llevaran licor y otras mercancías avaluadas en más de 40 millones de pesos.

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En Kennedy también fue detenido un hombre conocido como alias ‘Marciano’, quien presuntamente habría asumido el control del tráfico de estupefacientes en el sector de Roma después de la desarticulación de la estructura delincuencial ‘La Firma’. Durante su captura fueron incautadas 2 armas traumáticas, munición, 5 kilogramos de marihuana y dinero en efectivo.

Otro de los procedimientos se realizó en Santa Fe, donde las autoridades encontraron un inmueble que, según la investigación, era utilizado para falsificar y comercializar agua embotellada. Allí fueron hallados garrafones, etiquetas, tapones, precintos y equipos utilizados para sellar los recipientes.

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Las autoridades aclararon que las 52 capturas corresponden a diferentes investigaciones y procedimientos desarrollados durante la última semana en la ciudad y no a la desarticulación de una sola estructura criminal.

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