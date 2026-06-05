Tras años de retrasos, Bogotá estrena nuevo tramo de la carrera Novena

La habilitación completa de la carrera Novena contribuirá a descongestionar las principales vías del norte de Bogotá, como la carrera Séptima, la autopista Norte y la avenida Boyacá. Según la Alcaldía de Bogotá, los ciudadanos que transiten por este corredor podrán ahorrar entre 35 y 45 minutos por trayecto.

“Rescatamos la avenida Laureano Gómez, una obra que se había convertido en un verdadero viacrucis para la localidad de Usaquén. Fue contratada en 2017 y debía estar lista en 2020, pero la comunidad sufrió este retraso durante más de seis años. Cuando llegamos, estaba paralizada por múltiples problemas, entre ellos redes de servicios públicos y hundimientos”, aseguró el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Para 2024, el proyecto presentaba varias complicaciones en este corredor vial, como hundimientos y estructuras deterioradas que dificultaban el avance de las obras y retrasaban su entrega. La inversión total superó los 159.000 millones de pesos, incluida la interventoría.

“El señor alcalde nos dio esos recursos y nos dimos a la tarea de acelerar los trabajos para terminar, por fin, este proyecto. Hoy la gente está feliz, los vecinos están felices. La vía ya es una realidad”, afirmó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Este corredor cuenta con 2,3 kilómetros de ciclorruta, 387 árboles sembrados, 2,3 kilómetros de vía con seis carriles distribuidos en dos calzadas, 254 luminarias nuevas y 23.000 metros cuadrados de espacio público.

