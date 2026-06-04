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Autoridades encontraron tres cuerpos en límite entre Soacha y Ciudad Bolívar

El hallazgo se registró en la vereda Fusungá, sector El Cielo. Las autoridades de Soacha y Bogotá adelantan acciones conjuntas para esclarecer los hechos.

soacha.jpg
Soacha.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Las autoridades adelantan investigaciones tras el hallazgo de tres cuerpos en una zona rural de la vereda Fusungá, sector El Cielo, ubicada en los límites entre Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

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La información fue confirmada por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, quien señaló a través de su red social X, que fue informado sobre el hallazgo y que desde el primer momento se articularon acciones entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y la Policía Metropolitana de Soacha.

Según indicó el mandatario, las autoridades trabajan de manera coordinada con la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá, debido a que el sector donde fueron encontrados los cuerpos limita con la localidad de Ciudad Bolívar.

“Necesitamos esclarecer estos hechos y dar con los responsables”, afirmó Sánchez Perico Jr. en su pronunciamiento.

Por su parte, El Coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, Comandante Policía Metropolitana de Soacha informó que avanza en las labores de investigación para establecer las circunstancias del caso.

“Se hallaron 3 cuerpos sin vida. Esos cuerpos presentaban señales de tortura y estaban parcialmente incinerados.” señaló el comandante.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información oficial sobre la identidad de las víctimas ni sobre las posibles causas de los hechos.

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