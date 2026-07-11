Video muestra los últimos minutos de Adriana Manotas antes de morir tras cirugía estética en Bogotá

La investigación por la muerte de Adriana Manotas, una mujer de 52 años que falleció después de someterse a un procedimiento estético en Bogotá, sumó un nuevo elemento con la aparición de un video de una cámara de seguridad que registra sus últimos momentos antes de ser trasladada a un centro asistencial.

Las imágenes, conocidas en las últimas horas, muestran el momento en que varias personas sacan a la mujer de la vivienda donde funcionaba el establecimiento en el que se habría practicado la intervención estética. Minutos después fue llevada a la IPS de la Cruz Roja, en la localidad de Kennedy, donde finalmente falleció debido a la gravedad de su estado de salud.

El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos de acudir a establecimientos clandestinos para realizarse procedimientos estéticos, una problemática que las autoridades distritales insisten en combatir mediante controles e inspecciones.

#ATENCIÓN. Mujer habría fallecido tras realizarse procedimiento estético en establecimiento clandestino del b/Alquería (Bogotá). En un video de seguridad se observa que fue sacada en un vehículo por personal del sitio luego de presentar complicaciones que ahora son investigadas. pic.twitter.com/kpvUuwU2Lk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 11, 2026

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, sobre las 10:00 de la mañana del viernes 11 de julio de 2026, Adriana Manotas fue retirada del inmueble por varias personas mientras se encontraba visiblemente convaleciente.



Posteriormente, tres personas la cargaron para subirla a una camioneta con el fin de trasladarla a un centro hospitalario. Sin embargo, cuando ingresó a la IPS de la Cruz Roja, en Kennedy, los médicos no lograron salvarle la vida.

Según informó la Alcaldía de Bogotá, Manotas había acudido inicialmente al establecimiento hacia las 6:00 de la mañana. Tras presentar complicaciones relacionadas con el procedimiento que le practicaron, fue remitida a la institución médica, donde se confirmó su fallecimiento.

El establecimiento no estaba autorizado para realizar procedimientos estéticos

La Secretaría Distrital de Salud informó que el lugar inspeccionado funcionaba legalmente como una peluquería y no contaba con habilitación para prestar servicios de salud ni para practicar cirugías o procedimientos invasivos.

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Tras conocerse el caso, funcionarios de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Policía Nacional y la Sijín, realizaron una inspección en el inmueble para recopilar pruebas y avanzar en las investigaciones que permitan establecer las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades buscan determinar si existieron irregularidades durante la atención prestada a la mujer y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el procedimiento.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó la muerte de Adriana Manotas y aseguró que la información preliminar indica que la mujer se había sometido, tres días antes de su fallecimiento, a un procedimiento quirúrgico en un establecimiento clandestino del barrio Muzú.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario indicó que, aunque la mujer murió en un centro médico de la Cruz Roja en Kennedy, al parecer por un paro cardíaco, llegó al hospital en estado crítico. Además, confirmó que el CTI de la Fiscalía y la Policía lideran la investigación para identificar a los responsables y esclarecer completamente lo sucedido.

La muerte de Adriana Manotas ha sido comparada con el caso de Yulixa Toloza, ocurrido en mayo de 2026, otra mujer que falleció tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que tampoco contaba con la habilitación requerida para realizar ese tipo de intervenciones.

Ese caso generó una amplia conmoción en el país, debido a que las autoridades señalaron que, además de las presuntas irregularidades en el procedimiento, los responsables habrían intentado ocultar el cuerpo de la víctima.

Ahora, la nueva tragedia vuelve a generar preocupación sobre el funcionamiento de centros clandestinos dedicados a ofrecer procedimientos estéticos sin cumplir con los requisitos legales ni contar con personal autorizado.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos de Adriana Manotas la recuerdan como una mujer alegre, cercana y de gran corazón. Una de sus amigas expresó en redes sociales el dolor que dejó su partida al escribir: “Dios qué triste es ver noticias como la partida de un ser maravilloso. Muchos recuerdos, anécdotas, dejó una bella amistad. Yo no puedo creerlo aún”.