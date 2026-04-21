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Violento robo en el barrio Nicolás de Federmán, Bogotá: la víctima gritó pidiendo auxilio

Una cámara de seguridad registró el violento atraco a una mujer por parte de tres hombre que se movilizaban en motocicleta. La víctima gritó en varias ocasiones pidiendo auxilio.

Robo a mujer en Bogotá
Robo a mujer en Bogotá
Foto: captura de video
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

FEn el barrio Nicolás de Federmán de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, se registró un violento atraco a una mujer que iba caminando por una de las cuadras y fue interceptada por tres personas que se movilizaban en motocicleta. En el video de cámaras de seguridad se observa que uno de los delincuentes sube su moto al andén e intercepta a la víctima por la espalda, mientras el otro desciende de otra moto y le rapa sus pertenencias.

Según el registro, todo esto ocurrió a las 5:46 de la mañana del martes 21 de abril. Sin embargo, en medio del hurto, la mujer es tirada al piso mientras le sustraen de sus pertenencias y en varias ocasiones se puede escuchar los gritos de auxilio alertando a los vecinos sobre lo que estaba sucediendo.

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El robo duró pocos segundos y los delincuentes huyeron en dos motocicletas por las calles de la localidad de Teusaquillo, donde también cabe recordar que en lo corrido del mes de abril se han presentado dos robos a mano armada. El primero fue a una pareja de adultos mayores a la que le robaron una camioneta a pocos metros de entrar a su residencia y el segundo fue el huerto de una bolsa de valores a un local comercial cobre la Calle 45.

Por ahora, Blu Radio consultó con la Policía sobre lo sucedido y aseguró que están buscando a la víctima para que interponga la denuncia, pero, así mismo, continúa el proceso de investigación recolectado las pruebas de las cámaras de seguridad y relato de testigos.

Finalmente, tras el violento robo, la víctima se levanta del andén y grita frustrada, mientras una persona que vive en la casa conde el hecho sucedió, sale a observar la situación.

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