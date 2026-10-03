Vuelve 'Ahorro para mi Casa': así funciona el subsidio para la cuota inicial de su vivienda

El programa 'Ahorro para mi Casa' regresará a Bogotá con 1.500 cupos para familias interesadas en reunir recursos para la cuota inicial de una vivienda. La estrategia contempla un ahorro mensual de $470.000 por parte del hogar y un subsidio de $1.085.000 mensuales durante 12 meses entregado por la Alcaldía.

La iniciativa, anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán, busca apoyar a los hogares que quieren adquirir vivienda y, al mismo tiempo, promover el ahorro programado. El beneficio cuenta con el acompañamiento de la Secretaría Distrital del Hábitat y puede aplicarse para viviendas VIS y VIP.

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Las personas interesadas deberán realizar el proceso a través de los canales oficiales de la Secretaría y presentar la documentación requerida dentro de las fechas establecidas.

¿Cómo funciona el subsidio 'Ahorro para mi Casa' en Bogotá?

El programa establece que el hogar debe comprometerse con un ahorro mensual de $470.000, mientras el Distrito entrega $1.085.000 mensuales durante un periodo de 12 meses.

El propósito es que estos recursos permitan al hogar reunir el dinero necesario para avanzar hacia la cuota inicial de la vivienda que pretende adquirir.

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Para esta tercera edición habrá 1.500 cupos. El enlace para realizar la inscripción estará disponible en la página de la Secretaría Distrital del Hábitat entre el martes 6 de octubre y el jueves 8 de octubre, hasta las 4:00 p. m.

El proceso debe hacerse directamente mediante los canales oficiales, cómo https://habitatbogota.gov.co/. La Secretaría también recordó que ninguna persona o empresa está autorizada para cobrar por realizar trámites relacionados con la asignación del subsidio, pues el proceso es gratuito.

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¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de vivienda?

La inscripción debe realizarla la persona que ejerza la jefatura del hogar, quien debe ser mayor de edad. Además, los ingresos sumados de todas las personas mayores de edad que integran el hogar no pueden superar los $3.501.810, equivalentes a dos salarios mínimos legales vigentes, según la información entregada para la convocatoria.

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Otro requisito es que ninguno de los integrantes del hogar sea propietario de una vivienda en Colombia, salvo las excepciones contempladas en el Decreto Distrital 653 de 2025 o la norma que lo modifique o sustituya.

Entre los documentos solicitados están las identificaciones de todos los integrantes del hogar, registros civiles de nacimiento de los hijos y una declaración juramentada de quien ejerza la jefatura.

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También se debe presentar el certificado de la cuenta de ahorro programado, el certificado bancario de la cuenta en la que se recibiría el subsidio, soportes de ingresos o de no ingresos de los mayores de edad, y el contrato de arrendamiento vigente y firmado.

Además, se requieren los recibos de luz y agua, que deben ser legibles y tener una dirección que coincida con el contrato de arrendamiento.

¿Dónde recibir acompañamiento para solicitar 'Ahorro para mi Casa'?

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La Secretaría Distrital del Hábitat realizará una jornada de acompañamiento presencial para las personas que tengan dudas sobre la convocatoria o necesiten verificar sus documentos.

La atención se realizará el 8 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., en la sede de la Secretaría Distrital del Hábitat, ubicada en la calle 52 #13-64.

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Los interesados deben estar atentos a la página oficial de la entidad para realizar la inscripción dentro del plazo establecido y consultar las condiciones de la convocatoria.