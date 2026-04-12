“Air-e debe prepararse”: Andeg sobre posible llegada de El Niño a finales de año en Colombia

“Tanto el Gobierno como la empresa Air-e Intervenida deben prepararse desde ya”, es el mensaje enviado por el gremio de las generadoras de energía, Andeg, acerca de la alta probabilidad de registrarse un fenómeno de El Niño a final de año en Colombia, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El presidente ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, indicó que la situación ya es grave por las deudas que ascienden a los 2,2 billones de pesos. Sin embargo, una extensa sequía podría aumentar esos saldos en caso tal de que no esté garantizada la compra de energía en niveles superiores al 80 %. Por eso, la recomendación, según Castañeda, es que el Gobierno garantice esa compra a largo plazo.

Air-e. Archivo.

Otra de las consecuencias de no tener garantizada la energía en su totalidad es que aumentaría la exposición en bolsa de Air-e Intervenida, lo que indicaría que los usuarios tendrían que asumir en sus facturas los excedentes de la energía comprada a precios fluctuantes, es decir, aquella que no estaba incluida desde inicios de año en contratos a largo plazo.

“Efectivamente viene El Niño. Desde la semana pasada venimos diciendo que hay que prepararse y específicamente en el tema de Air-e, la problemática de la deuda de 2,2 billones, eso puede agravarse si no está contratado a largo plazo en niveles superiores al 80 %. Si no, la empresa va a tener deudas cada vez más grandes con el mercado del orden de unos 100.000 millones de pesos mensuales y eso el mercado eléctrico no lo aguanta”, dijo inicialmente.



Factura Air-e Air-e

“Del otro lado, también, obviamente, para los usuarios, pues si la compañía tiene una exposición a bolsa del 30 %, pesa más dentro de lo que paga el usuario en la factura”, agregó.

Desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe también señalaron que en un panorama así hay que “prepararse para lo peor”, en este caso, a la posibilidad de un apagón en el país. Para evitarlo, de acuerdo con sus opiniones, hay que impedir que las generadoras frenen su producción a causa de las millonarias deudas y que la demanda siga siendo mayor que la oferta.