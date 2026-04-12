En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Estados Unidos-Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / “Air-e debe prepararse”: Andeg sobre posible llegada de El Niño a finales de año en Colombia

“Air-e debe prepararse”: Andeg sobre posible llegada de El Niño a finales de año en Colombia

El presidente ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, indicó que la situación ya es grave por las deudas que ascienden a los 2.2 billones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad