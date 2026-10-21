Air-e reporta pérdidas por $170.000 millones al mes por robo de energía

Cada semana, la empresa Air-e y las autoridades detectan fraudes de energía en viviendas, negocios y toda clase de inmuebles, donde manipulan las redes y los contadores para recibir el fluido eléctrico sin pagar el valor real del consumo.

Uno de los casos más recientes se produjo en el barrio Chiquinquirá, suroriente de Barranquilla, donde sorprendieron a un hombre en la cima de un poste, con herramientas colgadas a su cuerpo, cortando cables y manipulando las redes eléctricas para conectar el servicio de energía de manera fraudulenta.

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El hombre, al que grabaron en video realizando estas peligrosas maniobras, fue capturado y trasladado a la URI de la Fiscalía para que responda por el delito de defraudación de fluidos, que es como se le conoce legalmente a este tipo de conductas y el cual acarrea hasta seis años de prisión.

"En lo corrido del año, llevamos 327 capturas en flagrancia de personas que están inmersas dentro de la conducta penal de defraudación de fluidos. Hacemos un llamado a toda nuestra comunidad para que, al ver estos casos, reporten a las autoridades o a nuestra empresa", indicó el mayor Jhon Carvajal, gerente de Seguridad Air-e Intervenida.



Mensualmente, Air-e deja de recibir 170.000 millones de pesos por fraudes de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Afirma la compañía que la cantidad de energía robada cada mes podría abastecer a un departamento completo como el Magdalena.

Por esta razón, continúan los operativos contra los robos de energía en los tres departamentos donde opera Air-e, donde más de 40 negocios han sido cerrados por las autoridades como sanción por reincidir en este tipo de fraude.

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Solo esta semana, han sido detectados fraudes en un billar, una tienda, un motel y una fábrica de bolsas plásticas del área metropolitana de Barranquilla.