Alcalde de Cartagena por demolición del edificio Aquarela: "Esperamos que en Agosto ya no exista"

Con el denominado primer “monazo” por parte del alcalde Dumek Turbay, este viernes 22 de marzo comienza la “hora cero” para la demolición del polémico edificio Aquarela en Cartagena, la cual estará a cargo de la empresa Atila.

El mandatario reiteró que será una demolición mecánica, es decir, que se llevará a cabo piso a piso, por lo que se extendería por cerca de seis meses. Sin embargo, también dejó claro que no descarta que se pueda ejecutar en menor tiempo.

“Les he pedido acelerar el proceso, les he pedido que acorten por lo menos a la mitad el proceso, ellos están evaluando, pues las condiciones, la seguridad para hacerlo, pero nosotros queremos, es nuestro deseo, que a la primera semana de agosto ya Aquarela no exista”, expresó.

El alcalde explicó a su vez que el Distrito se reunió con un grupo de compradores del proyecto buscando encontrar salidas que les permitan recuperar el dinero que invirtieron en el mismo.

Publicidad

“Lo cierto es que las personas que hoy no han recibido respuestas del desarrollador del proyecto, el que construyó esa primera torre, van a tener el respaldo nuestro, y le he pedido al equipo de gobierno, sobre todo a la secretaria general María Patricia Porras, que encuentre el camino frente a la respuesta y a la protección de sus recursos que ya fueron entregados a la promotora, desarrolladora del proyecto, y nosotros vamos a tomar medidas de respaldo a ellos”, sostuvo, al tiempo que detalló que el Distrito se ha “blindado” dando cumplimiento a lo que establece la ley, que es la restitución de los 619 metros cuadrados de espacio público que fueron ocupados irregularmente por el edificio.

Edificio Aquarela. Foto: suministrada.

El alcalde dijo que en los próximos días se harán anuncios sobre las posibles medidas a implementar con los compradores.

Publicidad

“Lo que hemos pedido es que esos recursos sean traídos a valor presente para que la plata no se desvalorice, tantos años sin esos recursos, a ellos hay que hacerles un reembolso integral de los recursos (…) los afectados de este fallido proyecto tienen el respaldo nuestro y estoy seguro que vamos a encontrar la manera”, puntualizó.

Sobre Promotora Calle 47, constructora de Aquarela, el alcalde indicó que insistirán en que asuman el costo de la demolición del edificio.

“La constructora ha tenido un plan dilatorio, ha sido reticente y siempre construyendo una acción de víctima cuando ellos no son las víctimas, entonces la conversación del Distrito con la constructora todavía le falta mucha tela por cortar (…) lo que queremos es que le respondan a los afectados, nosotros vamos a proteger a los afectados, y que después que le respondan al Distrito con los recursos que estamos implementando para el desmonte de Aquarela”.