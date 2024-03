Alcalde de Cartagena tras no asistir a Cumbre Energética del MinMinas: "Nos ven la cara de marranos"

Sin pelos en la lengua, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dejó claros los motivos de su inasistencia este sábado, 9 de marzo, a laCumbre Energética convocada por el Ministerio de Minas y Energía en la ciudad de Sincelejo, Sucre.

El mandatario cartagenero afirmó que en esta cumbre no habría ninguna buena noticia para los millones de usuarios agobiados por las altas tarifas de energía y que las propuestas del Gobierno nacional son puros “paliativos” que en nada solucionan los problemas de fondo.

“En Sincelejo no va pasar nada (..) Hubo unas mesas preparatorias en donde lo único que se planteó fue que en la reunión de Sincelejo se pudiera aprobar o avalar un decreto, que está promoviendo el ministro de minas y energía, pero que en absolutamente nada va aliviar el costo de la tarifa de energía, y no resuelve lo más trascendental que es sencillamente que han trasladado a los usuarios de la región Caribe pérdidas técnicas, no técnicas, hurtos de energía y la gestión de cobro que no ha sido favorable en años anteriores”, explicó el alcalde Turbay.

El alcalde señaló, además, que el Gobierno y los operadores les están viendo la cara de “marranos” a los usuarios del Caribe.

“Nos quieren pintar la cara, nos quieren meter la mano en el bolsillo, cuando ante nuestro reclamo que están absolutamente justificado en el escenario técnico de tarifas, pues no nos ponen atención, les estamos diciendo que mientras nos cuelguen en el recibo ese tipo de pagos que no corresponden al consumo que cada ciudadanos del Caribe, que cada familia del Caribe ha generado o ha comprometido, nos van a ver la cara de marranos (...) Cada vez que lleguen las facturas con esos costos que no tienen nada que ver con el consumo de cada casa, de cada local de cada tienda, pues realmente nos están viendo la cara de marranos, y allí es donde nuestra molestia se hace evidente, y en donde sabíamos en que en una mal llamada cumbre energética no iba a pasar nada, allá non va haber buenas noticias”, puntualizó

Cumbre Energética en Sincelejo. Crédito: Gobernación de Sucre.

Entretanto, el alcalde de Cartagena indicó que la decisión para poner final a estos cobros que mantienen agobiadas a las familias del Caribe la tiene el Gobierno nacional en sus manos.

“La decisión es fácil, que el Gobierno nacional tome recursos del presupuesto y asuma los costos que hoy quieren que asuman los que pagamos el servicio de energía”, agregó.

El alcalde cartagenero a su vez fue enfático en que en el Caribe se necesitan medidas de fondo, no alivios momentáneos.

“En Sincelejo lo que van a plantear es que le quiten el alumbrado público a la energía, que le quiten el costo del aseo si va en el recibo, son paliativos, ahí no hay ninguna decisión de fondo, porque la decisión de fondo sería que el Gobierno Nacional tenga que meterse la mano en el bolsillo no que lo siga pagando es el ciudadano del Caribe, por eso nos vieron la cara de marrano”, precisó.

Finalmente a través de su cuenta de X, el mandatario dijo que en Sincelejo hubo mucha fotos y pocos anuncios.

“Le están bailando el indio a los usuarios, y nos están viendo cara de marranos. Mucha verborrea y poca decisión, cero ejecución. Son millones de personas las afectadas por el alza sostenida mes tras mes en unas tarifas injustas que, además, perjudican la competitividad de las regiones, estropean nuestra economía”, escribió.

El alcalde también le envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro: “¿Le parece justo y equitativo que una familia estrato 1 en Cartagena y Montería, por ejemplo, pague $1000 por kWh que en suma le representa casi la mitad de sus ingresos, mientras en Bogotá un apartamento estrato 6 paga la tercera parte de lo que aquella familia por kHh?”.

Las propuestas del alcalde de Cartagena para reducir las tarifas de energía

Asimismo desde cuenta de X, el alcalde Turbay lanzó un paquete de propuestas con lo considera se podría solucionar el problema de las altas tarifas, entre las que se encuentra el nombramiento de los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la creación de un fondo de estabilización tarifaria.