Alcalde de Santa Marta a mincultura: “No caeremos en su juego de conmemorar o celebrar”

La fiesta por los 500 años de fundación de Santa Marta, que se cumplirán el 29 de julio del próximo año, se convirtieron en un motivo de distancia entre el gobierno de Carlos Pineda y el Gobierno nacional, pues el ministro de las Culturas, Juan David Correa, ha dicho en medio de un encuentro de coordinadores del proyecto de ley de presupuesto para el 2025 que la asignación de recursos para esto no será muy alta.

Lo anterior lo fundamente en que este aniversario no es para el funcionario un motivo de celebración, "si acaso de conmemoración", pues para él no puede ser motivo de fiesta el enfrentamiento y la colonización que derivó de la llegada de los españoles.

Sobre esto, Pineda asegura que el ministro de las Culturas no estaría haciendo el enfoque correcto sobre el tema.

"Yo creo que el señor ministro habló de una manera personal, de una manera ideológica, su ideología personal. Lo pensó y lo dijo y eso es lo que no se puede hacer, es por eso mi rechazo, es por eso que expresamos nuestra inconformidad y lo vamos a seguir haciendo si el ministro continúa en esa misma situación. Cuando estuvo aquí el señor presidente de la República me manifestó el apoyo, siempre hemos recibido misivas de él sobre su apoyo hacia los 500 años de Santa Marta, es por eso que yo considero que él está hablando de manera personal", indicó el alcalde Pineda.

Asimismo, Pineda dijo que respetaba la posición del ministro, pero que no la compartía.

"Yo respeto lo que piensa el ministro, como respeto lo que piensan todos los ciudadanos, de eso se trata la democracia, pero no lo comparto, no lo compartimos. Yo no quiero, faltando unos meses para celebrarse el quinto centenario ciudad, hablar si los españoles que llegaron a Santa Marta eran buenos o eran malos, yo no voy a salir ahora con que es que no. El señor ministro expresó que el que fundó no fue Rodrigo de Bastidas, porque él tiene otro concepto. Lo que dice la historia es que a nosotros nos fundó Rodrigo de Bastidas. Yo no quiero esa discusión porque polariza y fractura mucho más a la sociedad. Es bueno que se conozca la historia, que se conmemore de igual manera", dijo.

“No caeremos en su juego de conmemorar o celebrar”

El mandatario de los samarios dijo que la idea no es caer en el juego de si celebrar o conmemorar los 500 años de Santa Marta.

"La samaria no quiere estar en ese juego y nosotros, como administración distrital, tampoco queremos hacerlo. Es una discusión inoportuna", aseveró el alcalde Pineda.

