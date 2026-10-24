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Alcaldía de Santa Marta declaró alerta roja por inundaciones y riesgo de crecientes en varios ríos

Las lluvias han causado inundaciones en distintos sectores de la capital del Magdalena y las autoridades mantienen vigilancia sobre varios afluentes ante la posibilidad de aumentos repentinos en sus niveles.

Captura de pantalla mejorada con IA de las inundaciones en Santa Marta.
Captura de pantalla mejorada con IA de las inundaciones en Santa Marta.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

La emergencia por las lluvias en Santa Marta llevó a la Alcaldía a declarar la alerta roja este sábado 24 de octubre, debido a las inundaciones registradas en diferentes sectores de la ciudad y al riesgo de crecientes súbitas en los ríos Piedras y Manzanares.

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La situación coincide con las advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que pronosticó fuertes precipitaciones durante el fin de semana y alertó sobre posibles aumentos repentinos en el caudal de varios ríos que desembocan en el mar Caribe.

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Entre los afluentes bajo vigilancia de las autoridades están los ríos Gaira, Piedras y Manzanares, así como la quebrada La Tigrera. El monitoreo también se extiende a Minca, Guachaca y las zonas rurales de Santa Marta, además del municipio de Ciénaga, donde las crecientes podrían ocasionar afectaciones.

Uno de los puntos donde ya se evidencian los efectos de las lluvias es la vía turística hacia Minca. Según reportes de medios locales y registros compartidos por ciudadanos en redes sociales, el agua ha inundado varios tramos de este corredor vial y cubierto parte de la calzada, incluso alrededor de vehículos que se encontraban en el sector.

El riesgo de nuevas emergencias también se mantiene en otros afluentes. El Ideam tiene bajo observación los ríos Córdoba, Toribio, Guachaca, Mendiguaca y Buritaca, además de la quebrada Valencia, ante la posibilidad de nuevas inundaciones en el Magdalena.

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Mientras continúan las lluvias, las zonas más vulnerables siguen expuestas a nuevas afectaciones. Es por eso que el comportamiento de las precipitaciones y los niveles de los ríos serán clave para determinar cómo evoluciona la emergencia en Santa Marta y otros sectores del departamento.

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