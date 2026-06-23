Anuncian aumento de la tarifa de energía para usuarios de Air-e: kilovatio hora costará $840,15

Justo en momentos en que el Caribe afronta temperaturas que han superado los 40 grados Celsius, obligando así a un mayor consumo de energía, la intervenida empresa Air-e anuncia un incremento en el valor del kilovatio hora, que se había mantenido estable por debajo de los 800 pesos y ahora se ubica en 840,15 pesos, lo que representa un aumento del 5.5% en la tarifa mensual de sus usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Así las cosas, por citar un ejemplo, encontramos que un usuario de estrato 3 que consume en promedio 237 kilovatios hora (kWh) al mes y hasta cuenta con un subsidio del 15%, pagará una factura de energía aproximada de 177.314 pesos, sin incluir otros impuestos, como la tasa de seguridad que se cobra en los recibos de luz en el Atlántico, y siempre y cuando el consumo no se eleve aún más con la llegada del Fenómeno del Niño.

El incremento, que a su vez se deriva de alzas en los costos de generación, transmisión y pérdidas, es rechazado por los usuarios que ven esto como un golpe al bolsillo al cierre del actual Gobierno, hoy a cargo del manejo de la empresa Air-e.

"La tarifa eléctrica de Air-e venía con una estabilidad desde finales del año 2025, pero en forma intempestiva hace este anuncio cuando la Liga de Usuarios esperaba una rebaja por la eliminación de la sobretasa la comercialización del 20% que solo se cobra en la región Caribe y que hace parte de las medidas cautelares proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico", expresó Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe.



"El Gobierno del presidente Petro, en vez de rebajar la tarifa eléctrica en la Costa, la ha aumentado para terminar su mandato", criticó.

Pago de deudas

Publicidad

A propósito de Air-e, también vale decir que la intervenida empresa comenzará este martes el pago de varias deudas pendientes con los agentes del mercado de energía, a partir del desembolso de más de 200 mil millones de pesos aprobados por el Ministerio de Hacienda.

En un aviso publicado en su página web, Air-e informó que tras esta aprobación, "la compañía iniciará las gestiones necesarias ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para pagar, a partir del 23 de junio del año en curso, la mayor cantidad de obligaciones relacionadas con compra de energía adquiridas en forma previa y posterior a la toma de posesión".

Vale decir que este apenas sería un alivio económico, sobre todo para las generadoras en medio de las deudas acumuladas por Air-e, cuyo monto supera los 2.5 billones de pesos.