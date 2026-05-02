Aparece extensa mancha en la bahía de Cartagena; investigan el origen

Tras las alertas ciudadanas por la presencia de una mancha de gran extensión en la Bahía de Cartagena, la Dirección General Marítima confirmó que se activaron los protocolos de verificación para determinar las causas de este fenómeno que, señalan, sería de origen biológico.

La autoridad marítima descartó que la extensa mancha de color cobrizo en la superficie de las aguas ubicadas en el sector de Castillogrande, se trate de contaminación ambiental por derrame de combustibles o aceites lubricantes provenientes de embarcaciones.

“La Dimar dispuso el despliegue de un equipo técnico del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) con el fin de realizar una evaluación en campo, la cual determinó que la mancha no corresponde a un derrame de hidrocarburos ni a la presencia de sustancias químicas, sino que obedece a un fenómeno de origen biológico”, informaron a través de una comunicado.



Adelantan estudios

Entretanto, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH, adelanta estudios de laboratorio para precisar la naturaleza del fenómeno.

“El CIOH adelantará las verificaciones correspondientes en laboratorio para precisar la naturaleza del evento y emitirá los resultados que permitan orientar las acciones pertinentes. Asimismo, se trasladará la información a las entidades locales competentes para su conocimiento y articulación, en caso de requerirse medidas adicionales”, detallaron.