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Declaran calamidad pública en La Calera por rotura de tubo de aguas negras

Por la rotura de un tubo de aguas negras y el desbordamiento del Rio Teusacá, la administración municipal declaró calamidad pública para atender la situación. Por ahora, no hay victimas mortales.

Inundaciones en el municipio de La Calera
Inundaciones en el municipio de La Calera
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Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Por las constantes lluvias en el departamento de Cundinamarca, se han registrado emergencias a lo largo del territorio. Una de ellas, por las intensas granizadas, ha sido en el municipio de La Calera. De acuerdo con el alcalde del municipio, Juan Carlos Hernández, todo comenzó con el aumento del caudal del río Teusacá y, posteriormente, la ruptura de un tubo de aguas residuales en la vereda La Portada.

Sin embargo, cabe precisar que, por este hecho, la vía principal que conecta La Calera con Bogotá no tuvo afectaciones y se encuentra habilitada. Entre tanto, la administración municipal confirmó que desde las 6:00 p. m. del domingo 26 de abril persisten los trabajos para minimizar la situación.

“La situación más compleja estuvo en una cercha que permite el paso sobre el río del tubo de aguas negras del municipio de La Calera. La alta precipitación subió el caudal del río, lo que hizo que cayeran algunos árboles, unas acacias, contra la cercha, lo que la retiró, y el tubo, en este momento, está haciendo vertimiento al río Teusacá”, concluyó el alcalde.

Por el vertimiento de las aguas residuales en el río, varios municipios como Sopó ya fueron notificados para evitar que afecte el servicio de agua potable. Así mismo, la CAR Cundinamarca estuvo presente en la atención de la emergencia, ya que el caudal proveniente de La Calera tiene desembocadura en el río Bogotá, por lo que persisten los trabajos para desviarla hacia la planta de tratamiento.

Por ahora, persisten los trabajos y la administración municipal confirma que no hay afectaciones en los servicios de agua potable para La Calera ante esta emergencia.

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