Asesinan a maestra en Fundación, Magdalena: era reconocida por su labor como lideresa social

De varios disparos fue asesinada la docente Enilda Esther Rudas Vaca en el barrio Villa Gladys, del municipio de Fundación (Magdalena), mismo sector en el que ella ejercía como presidenta de la Junta de Acción Comunal, destacándose por su liderazgo y luchas sociales.

La mujer, de 44 años, laboraba como maestra en una institución educativa del mencionado municipio y a raíz del atentado, en el que pistoleros en moto también dejaron herido un hombre que la acompañaba, diversos sectores sociales y hasta la misma gobernadora del Magdalena han pedido celeridad en las investigaciones para dar pronto con los responsables y esclarecer lo sucedido.

Octavio Foronda, asesor de la Secretaría del Interior del Magdalena, aseguró al término de un consejo extraordinario de seguridad que la investigación del caso ha sido priorizada.

"Se han tomado decisiones para trabajar la investigación de manera conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, con el fin de lograr resultados en corto plazo y lograr la captura de los responsables", informó el funcionario.



La gobernadora Margarita Guerra expresó que este asesinato le “duele aún más porque ocurre en Fundación”, tierra donde ella nació y creció, “y porque se trata de una mujer lideresa que había sobrevivido a un atentado en abril de 2024 y que, aún así, nunca dejó de luchar por su comunidad”.

Destacó que “Enilda dedicó gran parte de su vida al servicio de su comunidad como maestra, presidenta de la Junta de Acción Comunal, trabajando siempre por el bienestar de las familias, la construcción de paz y el desarrollo de oportunidades para su sector”.