Asesinan a subintendente de la Policía durante un presunto intento de hurto en San Antero, Córdoba

El subintendente de la Policía Nacional Harold Fernando Loaiza Sánchez fue asesinado en la tarde de este sábado 24 de octubre, durante un presunto intento de hurto en un restaurante del barrio Miriam Pardo, sector El Empedrado, en el municipio de San Antero, Córdoba.

De acuerdo con la información preliminar, el uniformado se encontraba de vacaciones y compartía con su familia cuando un hombre armado habría intentado despojarlo de sus pertenencias. En medio de un aparente forcejeo, el agresor le disparó en repetidas ocasiones y le causó heridas de gravedad.

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Loaiza Sánchez fue trasladado con vida al Centro de Atención Médica de Urgencias Iris López Durán, en San Antero, donde falleció pese a recibir atención médica. El ataque habría ocurrido hacia las cuatro de la tarde.

Tras el asesinato, la Policía Nacional en Córdoba rechazó el crimen y expresó sus condolencias a los familiares del uniformado. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar al responsable.



Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, condenó el asesinato y pidió a las autoridades adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y dar con el responsable. “Un abrazo de solidaridad y fortaleza a su esposa, a su hija y a sus compañeros”, aseguró el gobernador.

Condenamos el asesinato del subintendente de la Policía Nacional Harold Fernando Loaiza Sánchez, ocurrido en el municipio de San Antero, en medio de un presunto intento de hurto.



Pedimos a las autoridades adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer este crimen y dar… https://t.co/PXA906iZd5 — Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) October 25, 2026

¿Quién era Harold Fernando Loaiza Sánchez?

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El subintendente tenía 39 años y llevaba 17 años de servicio en la Policía Nacional. Era oriundo del corregimiento Las Garitas, en jurisdicción de Lorica, Córdoba, y se desempeñaba en el área de Policía de Carreteras en el departamento de La Guajira.

El uniformado había regresado recientemente a Córdoba para disfrutar de unos días de descanso con su familia. Sin embargo, el viaje terminó en tragedia.