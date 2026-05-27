Así quedaron las instalaciones del batallón de Riohacha tras el ataque del ELN

Una madrugada de absoluto terror vivieron los habitantes de La Guajira este miércoles 27 de mayo, luego de que se presentara un ataque terrorista con artefactos explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 Cartagena, ubicado en el kilómetro 5 de la vía que comunica a Riohacha con Maicao. El atentado dejó 12 uniformados heridos y generó temor entre la comunidad civil.

Según la información compartida por las autoridades, el ataque habría sido ejecutado con artefactos artesanales de alta potencia tipo cilindro bomba, los cuales fueron lanzados directamente hacia el batallón. Los responsables serían presuntos integrantes del ELN.

El atentado no solo habría afectado el complejo militar, sino que también ocasionó graves daños en viviendas familiares del sector, obligando a la Policía y a expertos antiexplosivos a realizar un barrido de urgencia en el perímetro.

Así quedó el batallón de Riohacha tras atentado del ELN

En Mañanas Blu con Néstor Morales, desde La Guajira confirmaron las condiciones en las que quedó el complejo militar tras el atentado terrorista. Los baños terminaron completamente destruidos, mientras que los dormitorios donde descansaban los soldados también sufrieron graves daños. Además, la fachada y otros puntos del recinto resultaron afectados por la explosión del cilindro bomba.

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De ese modo, Clara Ramírez, ciudadana que vive frente al batallón, relató los momentos de pánico que vivió junto a su familia durante el atentado terrorista y pidió al presidente Gustavo Petro prestar mayor atención a la zona, pues según ella no es la primera vez que se registran ataques de esta magnitud.

La señora Clara Ramírez además contó cómo vivió el episodio. Según relató, escuchó la explosión y salió a ver qué estaba ocurriendo. “Corrimos, no sabíamos para dónde íbamos exactamente. Después coloqué a mis hijas debajo de una mesa para no exponernos hacia afuera”, afirmó.

De acuerdo con la mujer, esta sería la segunda vez que se presenta un atentado terrorista en el sector, situación que ha incrementado el temor por el aumento de la violencia en la zona. La preocupación también alcanza a los menores de edad, pues cerca del lugar funciona un colegio privado.

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Batallón de Rioacha atacado por ELN Suministrado

¿Por qué atribuyen el atentado al ELN?

Según reveló Joner Alvarado, corresponsal de Blu Radio en La Guajira, en la zona existe presencia de tres grupos ilegales. El ELN sería justamente el grupo con mayor cercanía al sector y anteriormente también se le atribuyó el atentado contra el peaje de Alto Pino, ubicado sobre la Troncal del Caribe.

De acuerdo con el periodista, el ELN mantiene influencia en toda la zona que comprende Montes de Oca, motivo por el cual las autoridades manejan esa hipótesis como principal línea de investigación.