Atentado sicarial en Barranquilla deja siete personas heridas y tres capturados

La transitada vía de la carrera 43, al norte de Barranquilla, fue escenario de un tiroteo que paralizó una de las zonas de mayor dinamismo económico de la ciudad hacia las 8:45 de la mañana de este lunes, el cual se registró en la puerta de la empresa de seguridad Atenas.

De acuerdo con información conocida por Blu Radio, el atentado estaba dirigido contra Raúl Montes, conocido en el pasado por haber sido socio de Enilce López, más conocida como 'La Gata'.

Montes actualmente recibe acompañamiento de seguridad de la empresa Atenas, la cual es propiedad de sus hijos y su exesposa, según él mismo ha referenciado en entrevistas dadas a medios de comunicación. Una vez este llegó en su vehículo blindado para ingresar a las oficinas, fue abordado por cerca de siete hombres, quienes tenían armas de largo y corto alcance.

Esto motivó una inmediata reacción por parte de los escoltas de la empresa que se encontraban de turno, de los cuales cuatro trabajadores resultaron heridos. A estos se sumaron rápidamente un equipo del Gaula y del Ejército que casualmente estaban cerca realizando una intervención en el sector, por lo que se logró la captura de tres de los atacantes, los cuales también estaban heridos.



"Hay un intercambio de disparos y se logra capturar a tres personas y la incautación de un fusil, una submetralladora y dos pistolas. Como resultado de este hecho hay cuatro guardias heridos y tres de los delincuentes heridos. La Fiscalía se están adelantando las actividades concernientes para las investigaciones del caso", explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Miguel Camelo.

Vale la pena mencionar que la empresa Atenas, donde se registró el atentado, actualmente está enfrentando un proceso ante la Superintendencia de Vigilancia, luego de que le cancelaran su licencia de funcionamiento en un fallo de primera instancia que está bajo apelación. Esto, por presuntamente manejar armas sin control, tener vínculos sospechosos con grupos armados al margen de la ley y graves omisiones administrativas.

Llama la atención que Montes, quien sería objeto del atentado, recientemente había dado una entrevista a medios de comunicación en la que advirtió que si le llegaba a pasar algo, esto sería responsabilidad del senador Antonio Correa y de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López.

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