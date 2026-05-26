Choque entre bus intermunicipal y tractocamión deja al menos 10 heridos en Sabanagrande

En el kilómetro 67 más 150 metros, de la vía oriental, a la altura del municipio de Sabanagrande, Atlántico, se registró la madrugada de este martes un grave accidente de tránsito entre un bus intermunicipal y un tractocamión, el cual dejó varias personas heridas.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el accidente se produjo cuando el vehículo de servicio público se dirigía hacia Barranquilla y se detuvo frente a una urbanización para recoger a un pasajero, maniobra que no fue anticipada por el conductor de una volqueta que venía detrás, quien terminó golpeando el bus con gran fuerza.

El impacto ocasionó que el vehículo lleno de pasajeros se saliera de la vía y terminara dentro de unos matorrales.

“El bus paró y más atrás venía la mula. Nosotros sentimos fue el golpe. Creemos que el conductor de la mula nunca pensó que el bus iba a frenar de forma repentina y por eso no pudo maniobrar su vehículo”, relató uno de los pasajeros del bus, quien resultó con algunas heridas leves en su cabeza y golpes en el cuerpo.



Tras el accidente unos 10 pasajeros fueron trasladados en ambulancias a centros asistenciales del municipio de Malambo y Barranquilla. Aún se desconoce el estado de salud en que se encuentran.

La Policía de tránsito y carretera se encuentra al frente de la investigación para esclarecer sus causas.