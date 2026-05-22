Con zozobra se desarrollan las clases en colegios de Barranquilla por difusión de panfletos

Por cuarto día consecutivo están circulando panfletos en contra de los colegios del área metropolitana de Barranquilla: primero fueron amenazadas varias instituciones educativas en el municipio de Soledad, luego otras de Malambo y este viernes, una vez más, circulan imágenes con intimidaciones contra escuelas del sur de la capital del Atlántico.

La Policía asegura que estos panfletos serían falsos y para darles tranquilidad a la comunidad educativa ha reforzado la presencia en los entornos escolares, con el despliegue de uniformados hasta en los pasillos y en las mismas aulas de clases, donde están haciendo pedagogía sobre el delito y sus consecuencias.

Aún así, los salones están prácticamente vacíos, pues los padres de familia prefieren no enviar a sus hijos al colegio por temor a cualquier represalia, más si se tiene en cuenta que estos supuestos panfletos aparecen firmados por la banda criminal Los Costeños.

"Yo tengo dos nietecitas, de 7 años, y no las voy a mandar al colegio, porque con esos panfletos que hay ahora, donde a los colegios los están amenazando, me da miedo de mandarlas", expresó una acudiente.



"Es preocupante ver la inseguridad en la que estamos llegando en esta ciudad, que ya se está metiendo hasta con los colegios. Yo no mandé a mis hijas al colegio por temor, sea o no sea cierto, eso siempre genera inseguridad y miedo", agregó otro padre de familia.

Casi a diario circula un nuevo panfleto que advierte sobre ataques a estudiantes y maestros de varios colegios si no cancelan sus clases, pero lo más preocupante aún es que, según los organismos de inteligencia, estos documentos estarían siendo elaborados y difundidos por “estudiantes con graves antecedentes disciplinarios y académicos”.

Las autoridades afirman que ya están avanzando en el proceso para individualizar y presentar ante la justicia a los responsables de estos panfletos, al tiempo que la Policía y el Ejército mantendrán la presencia en las calles y entornos escolares.