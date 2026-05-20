Murió paciente de Nueva EPS en Barranquilla a espera de traslado; así están quejas contra la entidad

A Judith Arango la vieron morir sus familiares, luego de esperar durante un mes una respuesta positiva de Nueva EPS en Barranquilla para que fuera posible un traslado a una clínica de cuarto nivel en la que pudieran realizarle una cirugía de urgencia, pues unos cálculos en su vesícula le habían causado perforaciones.

Su cuñada, Jackeline Osorio, asegura que ni con derechos de petición lograron acelerar el trámite y ahora Nueva EPS asegura que nunca hubo disponibilidad de hospitalización porque la red está saturada.

“Los médicos nos decían que ella estaba estable. Que ya iba a salir el traslado. Que tuviéramos paciencia, pero Judith se nos fue, dejó de respirar el domingo. Nos hicieron esperar, no nos dieron respuesta”, comentó la mujer.

Pero el caso de Judith no sería un hecho aislado. Su queja fue una de las 4.514 recibidas por la Oficina de Salud de la Personería de Barranquilla durante este trimestre.



El panorama es demoledor cuando se trata de quejas contra Nueva EPS. De las 757 tutelas que han sido presentadas en lo que va de este año para reclamar atenciones, traslados y entrega de medicamentos, el 67% son contra esta entidad, misma entidad en la que quedó colgando la vida de Judith.

Lo que aseguran desde la Personería, es que, incluso, las incidencias por desacato son tan altas, que ya se han emitido más de 40 órdenes de arresto este año contra representantes legales de entidades de salud. Precisamente, el 70 % de estas decisiones involucran a funcionarios de Nueva EPS en Barranquilla.

La mayoría de las reclamaciones están relacionadas con barreras en la entrega de medicamentos, procedimientos y atención especializada. De hecho, el 67 % de las tutelas corresponde a problemas asociados con medicamentos.

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“A pesar de todos estos esfuerzos interinstitucionales por lograr acceso al servicio, notamos con impotencia que la crisis es tan profunda y acentuada que la solución no llega o llega tardía”, manifestó Miguel Ángel Alzate, personero de Barranquilla.