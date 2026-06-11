Conozca la agenda oficial de la Feria Nacional de la Ganadería 2026

Del 5 al 15 de junio, Córdoba se convierte en el epicentro del sector pecuario con desfiles, conciertos, juzgamientos de élite y el Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería.

Cultura y deporte en las calles

La feria trasciende el recinto ferial y se toma la ciudad con eventos masivos que ya son tradición:

Sábado 6: El Gran Paseo a Caballo saldrá a las 10:00 de la mañana desde Carolina hacia Planeta Rica.



Domingo 7: Los deportistas se darán cita en la Media Maratón de Córdoba "La Ruta del Jaguar" a las 5:00 de la mañana, mientras que la música llegará con el "Concierto de todos" a las 5:00 de la tarde en el Estadio de Béisbol 18 de Junio.

Jueves 11 y viernes 12: El color inundará las vías con la Gran Parada Folclórica de Adultos e Infantil, respectivamente, ambas iniciando a las 3:00 de la tarde desde la calle 27 con avenida circunvalar.

Sábado 13: El Gran Desfile de Carrozas Reales recorrerá la ciudad a partir de las 3:00 de la tarde.

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La élite del sector pecuario

El Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz es el escenario principal de las competencias de alto nivel. Tras los primeros concursos lecheros, la programación destaca:

Juzgamientos de razas: Durante los días 11 y 12 se llevará a cabo el "Baby Show" Brahman y juzgamientos de hembras de la misma raza. El sábado 13 será el turno de los machos Brahman y juzgamientos de ovinos

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Finales de infarto: El domingo 14 se realizará la Parada de Campeones de la raza Brahman y la exhibición de la raza Wagyu. La feria cerrará sus competencias el lunes 15 con el Juzgamiento de la raza Beefmaster y la exhibición de Razas Criollas

Reinado y grandes eventos de cierre

Uno de los momentos más esperados es la Velada de elección y coronación de la Reina Nacional e Internacional de la Ganadería, que tendrá lugar el domingo 14 de junio a las 7:00 de la noche en el Pueblito Cordobés. Esa misma noche, el Estadio de Béisbol 18 de Junio vibrará con el Gran Concierto de Feria

Además de lo festivo, la feria mantiene un fuerte componente técnico con charlas académicas diarias y eventos como el Foro Económico Internacional y el lanzamiento del Plan Caribe Energético, programados para el viernes 12.

La organización recuerda a los asistentes que pueden consultar los detalles de último minuto en el sitio web oficial del evento.

La salida de los animales está programada para el martes 16 de junio, marcando el fin de esta gran fiesta de la tradición cordobesa.