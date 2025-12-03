Abren curso gratuito para ganaderos, productores y estudiantes sobre ganadería sostenible

En un contexto marcado por la necesidad de transformar los sistemas productivos, organizaciones ambientales y académicas anunciaron la apertura de un curso gratuito dirigido a ganaderos, productores y estudiantes que buscan implementar modelos de ganadería sostenible y regenerativa. La iniciativa se presenta como una respuesta directa a los desafíos ambientales que enfrenta Colombia y la región, donde la ganadería es responsable de entre el 12 % y el 20 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según cifras divulgadas en la pasada COP30.

Actualmente, 60 fincas ganaderas del país ya aplican prácticas sostenibles, y 2.200 personas han sido capacitadas en estos modelos. Además, 222 productores avanzan en procesos de transición hacia sistemas regenerativos en 25.200 hectáreas, con la meta de alcanzar 800.000 hectáreas en los próximos años, de acuerdo con The Nature Conservancy (TNC) Colombia. Estos esfuerzos buscan responder a fenómenos como la pérdida de 8,6 millones de hectáreas en la Amazonía entre 2020 y 2024, atribuida principalmente a la expansión ganadera y al cultivo de soya.

Ganadería Foto: referencia, Lexica

Con el objetivo de ampliar este impacto, la plataforma Regeneración en Acción lanzará el próximo 4 de diciembre de 2025 el curso “Sistemas ganaderos sostenibles y regenerativos”, disponible de manera completamente gratuita y virtual en su sitio web. El programa no tiene límite de cupos, es asincrónico y permite que cada participante avance a su propio ritmo, lo que facilita la participación de personas en zonas rurales y con horarios flexibles.

El curso está dirigido no solo a ganaderos y productores, sino también a asociaciones, técnicos, profesionales del sector agropecuario, instituciones públicas, académicos, estudiantes y cualquier persona interesada en prácticas de sostenibilidad y regeneración. Su contenido se construyó a partir de experiencias reales de fincas ubicadas en distintos ecosistemas del país.



Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto entre TNC y su proyecto Paisajes Futuros, E3 Ecología, Economía y Ética, y la Coalición para la Alimentación y el Uso del Suelo (FOLU). Las organizaciones buscan promover una conciencia regenerativa que permita equilibrar la producción agropecuaria con la conservación ambiental y fortalecer la resiliencia climática en los territorios, una necesidad cada vez más urgente frente al deterioro de los ecosistemas.