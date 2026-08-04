Declaran calamidad pública en Juan de Acosta por vendaval que dejó más de 500 familias afectadas

La onda tropical número 33 de esta temporada avanza por el Caribe colombiano, elevando la probabilidad de lluvias de variada intensidad para este martes en amplias zonas de esta región.

El paso de este fenómeno provocó recientemente un intenso vendaval en la zona costera del Atlántico, que hoy mantiene bajo calamidad pública al municipio de Juan de Acosta, donde vientos de más de 60 km/h hicieron volar los techos de las viviendas, arrancaron árboles de raíz y tumbaron redes eléctricas.

Después de días calurosos, con temperaturas por encima de los 35 grados, el clima cambió de forma intempestiva y se vino un torrencial aguacero con vientos de más de 60 km/h que pusieron a rezar a más de uno en medio del desespero.

El censo preliminar ya ha contabilizado a 509 familias damnificadas, que quedaron sin techo, sin un colchón donde acostarse o un sillón para medio acomodarse, pues la lluvia mojó todo lo que encontró.



"No nos dio tiempo a hacer nada ni recoger nada. Se sintió un brisón, la brisa nos llevaba y yo solo me paré en la puerta y le pedí a Dios que nos protegiera de todo", contó Hipólita Jiménez, una de las afectadas a la que el vendaval la sorprendió mientras trabajaba en casa. ,

Alrededor de 10 barrios están afectados entre ellos San Martín Norte y Sur, La Esperanza, El Porvenir, El Bolsillo, Villa Estadio y Calle principal. Tal es la magnitud de la emergencia, que sobrepasó las capacidades del municipio y la Alcaldía de Juan de Acosta debió pedir ayuda al cuerpo de bomberos y organismos de socorro de municipios vecinos para atender a los damnificados, habilitar las vías bloqueadas por la caída de árboles y levantar las redes que seguían energizadas en el suelo.

Más lluvias

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El riesgo aún no desaparece, por lo que el Ideam pide a la ciudadanía estar muy atenta a las recomendaciones de las autoridades, asegurar los techos y no resguardarse bajo los árboles, pues se prevén lluvias desde la tarde de este martes.

"Se prevén lluvias con tormentas eléctricas en zonas del sur de la Guajira, sectores del norte de Cesar y Magdalena, también en algunas áreas del centro y sur de Atlántico y Bolívar. El departamento de Atlántico podría registrar algunas lluvias de menor intensidad", explicó Daniel Useche, meteorólogo del Ideam.

Entretanto, para avanzar en la caracterización de daños y agilizar la entrega de ayudas en Juan de Acosta, la Alcaldía habilitó un link para que los afectados se inscriban, reporten su situación y sean incluidos en el censo de damnificados.