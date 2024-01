Decreto criminaliza trabajo sexual libre: Caribe Afirmativo por restricciones en centro de Cartagena

Una de las primeras acciones de gobierno del alcalde de Cartagena Dumek Turbay fue la expedición del decreto 03 del 2024 con el que busca, según ha señalado, “retomar” el control, la seguridad y el orden público en el centro histórico, pero especialmente contrarrestar el turismo sexual y la explotación sexual en esta zona del corralito de piedra.

Entre las medidas, que están en marcha desde el mismo 1 de enero, figuran la prohibición del ejercicio de la prostitución en espacio público y la restricción a la movilidad en la Torre del Reloj, en donde fue instalado un cerramiento con vallas y control de acceso.

Precisamente, estas dos medidas ya despiertan preocupación entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, que han indicado que este camino “restrictivo” podría criminalizar y revictimizar a las personas que ejercen el trabajo sexual de manera libre.

“Nos asiste una profunda preocupación, porque, si bien saludamos la intención del señor alcalde de garantizar la gobernabilidad, el control y la seguridad en el centro histórico, una situación que debe hacerse con urgencia, la preocupación de Caribe Afirmativo radica en la manera como el decreto advierte que van a ser tratadas las personas que se dedican al trabajo sexual y decimos esto porque, proponer un trato policivo y restrictivo no solamente es violatorio de los derechos humanos, porque en Colombia se reconocen los derechos de las personas trabajadoras sexuales, sino que desconoce las últimas sentencias de la Corte Constitucional”, señaló en diálogo con BLU Radio, Wilson Castañeda, director de la corporación.

Para el director de Caribe Afirmativo, resulta aún más preocupante que sea la Fuerza Pública la encargada de este control, pues, de acuerdo a lo explicado por el alcalde Turbay, las mujeres que sean encontradas ejerciendo la prostitución en espacio público podrán ser conducidas a una estación de Policía o un centro de atención transitoria que será construido por el Distrito.

“Las actuales medidas que refuerzan el hecho de que sea la fuerza pública quien seleccione quienes sí y quienes no pueden ejercer el trabajo sexual, sometiendo todo al poder policivo no es adecuada. Primero, porque estas medidas deben hacerse a través del POT para regular el uso del espacio público, siguiendo los lineamientos que establece la ley en materia de regularización del trabajo sexual. Segundo, porque la Policía en Cartagena, y en el país, es la mayor vulneradora de los derechos de las personas trabajadoras sexuales , como lo indica nuestro estudio”, sostuvo.

Castañeda reiteró que la atención de las autoridades debe centrarse en los criminales, las redes de trata y de explotadores sexuales.

“Hay que poner la atención en lo que hay que poner la atención y es en los criminales, en los delincuentes, en la red de trata de personas y no criminalizar o violentar a las personas que libre voluntariamente y siendo mayores de edad se dedican al trabajo sexual”.

A su vez, el director de Caribe Afirmativo invitó al alcalde a conformar una mesa de trabajo, donde tengan asiento todas las autoridades y también las trabajadoras sexuales.

“instamos al Distrito que, mientras avanza esta operación Titán, también ponga en marcha una mesa de casos urgentes que analice una a una las problemáticas de la ciudadanía en trabajo sexual, que se va a ver afectada por estas restricciones que, en esa mesa de casos urgentes, participe el Ministerio Público y así ese asunto tan importante y necesario que tiene la ciudad, como mejorar la seguridad del orden público, no entre en contravía y en detrimento de los derechos laborales y los derechos a la dignidad de las personas mayores que libre y voluntariamente se dedican al trabajo sexual”, puntualizó.

De acuerdo a Castañeda, el gobierno anterior inició un trabajo que no ha sido socializado, donde se dio inicio a una discusión sobre el uso del suelo en el centro histórico que reconozca a las personas que ejercen el trabajo sexual.

“Se hicieron varios encuentros y discusiones con personas que se dedican al trabajo sexual, con actores sociales, económicos, sociales y políticos de la ciudad y se propuso una hoja de ruta que permitiera una actuación más preventiva que policial. Las herramientas quedaron dadas, lastimosamente sabemos que no fue muy claro el proceso de empalme con el gobierno saliente, pero nos parece urgente que se retome esta hoja de ruta, porque precisamente la hoja de ruta estaba en el orden a generar medidas estatales de protección y a no revictimizar”.

El decreto no está prohibiendo la prostitución: alcalde

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay ha dicho que su prioridad es recuperar el centro histórico para las familias cartageneras y acabar con la anarquía imperante en esta zona. Fue enfático en que, aunque el decreto no prohíbe la prostitución, no permitirá su ejercicio en espacio público y menos en el centro histórico.

“Ese decreto no está prohibiendo la prostitución, nosotros entendemos que el trabajo sexual tiene una protección de ley, nosotros lo que estamos diciendo es que, en el espacio público, en las aceras, en las plazas, manda el Gobierno, manda la administración distrital y lo que hemos dicho es que, en esos escenarios, en esos espacios públicos, no habrá posibilidad alguna de que una trabajadora sexual ejerza su labor, en específico en la ciudad en ese sector no puede estar”, detalló.

Entretanto, el recién posesionado alcalde afirmó que tiene información que existe toda una organización criminal que se aprovecha de la condición de muchas trabajadoras sexuales.

“Yo tengo información de que las plazas en el centro están alquiladas, que las trabajadoras sexuales están ejerciendo su labor a través de una figura de pico y placa, yo tengo información de que solo pueden llegar cuando se les autoriza. La falta de gobierno y la falta de autoridad nos llevó a esos niveles, y nosotros tenemos la misión de recuperarlo”, dijo.

El alcalde, además, invitó a las mujeres que sean víctimas de algún tipo de estos delitos a denunciar.

“Es el momento para que hablen, es el momento con la autoridad para que nos digan que está pasando, si ellas están sometidas, si ellas son ciudadanas extranjeras y les tienen retenidas sus pasaportes, si ellas hoy tienen temor es el momento de hablar. Estamos es para ayudar a todas las personas que están siendo abusadas o atropelladas por una alguna organización criminal”.

