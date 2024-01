Alcalde de Cartagena no despachará desde la Aduana sin previo "exorcismo" tras salida de William Dau

Tras finalizar el acto de posesión de los miembros del gabinete que acompañarán su Gobierno los próximos cuatro años, el alcalde de Cartagena , Dumek Turbay, reveló que no despachará desde el tradicional Palacio Aduana, sede de la Alcaldía Distrital, hasta que no se haga una especie de “exorcismo” en este lugar.

Este anuncio, que ya genera polémica en redes sociales, fue realizado por el mandatario desde el Palacio de la Proclamación, antigua sede de la Gobernación de Bolívar, donde llevó a cabo la posesión de su gabinete, y desde donde estaría despechando.

El nuevo mandatario de los cartageneros aseguró que el exalcalde William Dau es un hombre “malévolo” y que entrar a ese despacho es un riesgo para él y su equipo.

“Después de un Gobierno de un personaje nefasto para la ciudad, un hombre malo, un hombre lleno de odios, un hombre que seguramente no practica una religión católica, cristiana, pues entrar al despacho es un riesgo grande (…) La decisión que he tomado por prevención, es que allá no vamos, por ahora no vamos, hasta haya un trabajo con ministro de la iglesia católica que conocen de poder entrar a sitios, observar, sentir y liberarlos, ese despacho y el salón Vicente Martínez hay que liberarlos, lo mismo que los carros, todos (…) el escenario de actividades del alcalde que se fue es un escenario malévolo, doloso, diabólico, y creo que no me puede exponer no puedo exponer al equipo de gobierno, ni a mi familia, llegar allá”, señaló.

Por ahora, el alcalde de Cartagena no tiene una fecha exacta de cuándo podría instalarse en la Aduana, incluso afirmó que el despacho del alcalde y el Salón Vicente Martínez, podrían convertirse en escenarios para eventos culturales.

“Yo realmente no me veo en el Palacio de la Aduana, yo creo que si lo liberamos y tenemos la tranquilidad que ya se puede estar allí, yo creo que le entregamos el despacho y el Salón Vicente Martínez al IPCC para que haga o realice actividades para fortalecer la cultura, el arte de la ciudad de Cartagena”, sostuvo.

Cabe resaltar que las diferencias entre el alcalde Turbay y el exalcalde Dau son de vieja data con acciones jurídicas incluidas de parte y parte; y que este último se negó a reunirse con el alcalde electo y no asistió a ninguno de los eventos protocolarios ni de transmisión de mando.

Así quedó conformado el nuevo gabinete distrital de Cartagena:

Secretaria General: María Patricia Porras.

Secretaria de Hacienda: María Camila Salas.

Secretario de Educación: Alberto Martínez.

Secretario de Planeación: Camilo Reyes.

Secretaria de Participación y Desarrollo Social: Ana Milena Jiménez.

Secretario de Infraestructura: Wilmer Iriarte.

Secretario del Interior: Bruno Hernández

Secretario Privado: Dairo Bustillo

Director Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis: Álex Tejada

Director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT): José Ricaurte

Director de Valorización Distrital: Rafael Morales

Director Establecimiento Público Ambiental (EPA): Mauricio Rodríguez.

Directora Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC): Lucy Espinosa

Gerente Corvivienda: Jorge Castillo

Director Instituto de Recreación y Deporte (IDER): Campo Elías Terán

Oficina Asesora Jurídica: Milton Pereira

Director Distriseguridad: Jaime Hernández Amín

Directora Oficina de Talento humano: Yira Morales

Directora Apoyo logístico: Mery Castro

Directora de Fondo de Pensiones: Yohana González

Director Archivo General: José Carlos Puello

Asesora para la Creación de Capital Social y Humano: Alejandra Espinosa

Directora Escuela Taller: Sandra Smalbach

Plan de emergencia Social (PES): Jorge Redondo

Asesor de Cooperación Internacional: María Abondano

Jefe de oficina Gestión de Riesgo: Daniel Vargas

Asesor para Asuntos Estratégicos: Rodolfo Díaz

Director de Plan Estratégico de Seguridad Plan Titán 24: General (R) Carlos Ernesto Rodríguez

Director de Plan Ordenamiento Territorial: Juan Correa

Familias en Acción: Rafael Cuestas

Tesorero: Haroldo Fortich

Asesor de Prensa, comunicadores y medios Nacionales: Juan Diego Perdomo

Gerente Espacio público: Tanis Puello

Jefe oficina de comunicaciones: Adriana de la Cruz Pallares

Director Cuerpo de Bomberos: Jonny Pérez

Director Cárcel de Mujeres: Enrique Mercado

Asesora Oficina de Protocolo: Gloria Ramírez

Asesora para la Equidad de Género y mujer: Johana Ordosgoitia

Directora del Teatro Adolfo Mejía: Diana Banquez

