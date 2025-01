Denuncian que niño de 5 años habría sido víctima de maltrato en colegio de Cartagena

A través de redes sociales se conoció la denuncia de una familia que asegura que su hijo, un pequeño de tan solo cinco años, era sometido a constantes maltratos y abusos físicos por parte de una profesora de un reconocido colegio de la ciudad de Cartagena .

Según dio a conocer la madre del menor, que cursaba grado jardín, aunque todo ocurrió en 2024, sólo hasta el pasado 29 de enero recibió una fotografía en la que se evidenciaba como su hijo, en medio de una clase, permanecía amarrado con cinta a la silla.

“La profesora, para que mi hijo no se levantara, decidió amarrarlo entre el pupitre y la silla, y tenerlo ahí. Adicional a eso, la persona que nos alertó sobre esta situación nos dijo que ella lo cogió de los hombros y lo estrujaba para que él le hiciera caso, además lo levantaba con fuerza y lo sentaba en la silla. Cuando me dijeron que ella se comportaba así con los niños, yo no podía creerlo, le di el beneficio de la duda, pero preferí retirarlo del colegio, pero sí empezamos a darnos cuenta que en varias ocasiones mi hijo salía triste o acongojado de la clase”, relató la madre.

De acuerdo a la mujer, que asegura que otros integrantes del equipo docente tenían conocimiento de esta situación, su hijo no fue el única víctima del maltrato de esta docente.

“No me cabe en la cabeza saber que en el colegio tenían conocimiento de lo que estaba pasando y no hicieron nada, por más que supuestamente esta señora hubiera dicho que nosotros sabíamos lo que estaba pasando, algo que era completamente falso; ellos normalizaron ese trato hacia mi hijo. Eso es algo que no puedo concebir que un colegio de tanta trayectoria, de tanto reconocimiento a nivel nacional, porque no solo está La Salle Cartagena porque es un colegio a nivel nacional, considere que esto es normal, no lo concibo”, agregó.

Tras alertar sobre esta grave situación, la madre confirmó que presentó formalmente la denuncia ante los entes competentes como la Secretaría de Educación Distrital, Ministerio de Educación, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros.

“La verdad no quiero que lo que le pasó a mi hijo le pasé a otros niños, y tampoco quiero que instituciones como esta que tienen tanto reconocimiento y trayectoria, y precisamente por esa misma razón, crean que puedan tomar ciertas técnicas de enseñanzas para educar a los niños, considerar que de manera abusiva y con maltratos es que un niño pueda aprender a comportarse, y pero aún que los niños tengan que normalizar este tipo de actos hacia ellos”, dijo la mujer en diálogo con Blu Radio.

Colegio La Salle se pronuncia

Con un comunicado dirigido a la comunidad educativa y los padres de familia, el rector del colegio La Salle, Miguel Ernesto García, señaló que están adoptando las medidas pertinentes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos.

“Se reafirma el absoluto compromiso de la institución con la prevención, corrección y sanción de cualquier conducta violenta, denigrante o constitutiva de acoso escolar, pues rechazamos abiertamente todo comportamiento que pretenda infundir miedo, angustia o imponer disciplina a través de la violencia”, detalla la comunicación.

A su vez anunciaron una rigurosa investigación al respecto.

“Garantizamos a los padres de familia de la institución que se llevará a cabo una investigación detallada y rigurosa de los hechos, adoptándose las medidas pertinentes una vez se haya esclarecido la situación, con el fin de prevenir la ocurrencia de sucesos similares en el futuro”.

Entretanto, la secretaría de educación distrital también se pronunció sobre este caso de presunto maltrato que ha generado consternación y gran rechazo en la ciudad.

El secretario de educación, Alberto Martínez, precisó que ya avanza una investigación que dará resultados lo más pronto posible.

"Hemos ordenado a la Oficina de Inspección y Vigilancia una investigación sobre el caso, para precisar si evidentemente pasó lo que están indicando las redes sociales y, en tal caso, si fue una práctica promovida por la institución o por uno de sus profesores.Debe ser una investigación rápida, con resultados que esperamos hoy mismo”, sostuvo el funcionario.