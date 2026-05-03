Denuncian retrasos en repatriación de joven barranquillera que falleció en derrumbe en Chipre

Las demoras para traer hacia Colombia el cuerpo sin vida de la joven trans Leonela Alemán Morales, tiene en zozobra desde hace varios días a su familia en Barranquilla, debido a las dificultades que se han presentado para comunicarse con las autoridades en Chipre y poder darle cristiana sepultura.

Comenta a Blu Radio su hermana Johana Morales que ni el Instituto de Medicina Legal, ni mucho menos el cónsul honorario de Colombia en Chipre les han dado información sobre cómo traer el cuerpo al país.

En cambio, la única comunicación que tuvieron con dichas autoridades fue para confirmar su identidad y tomar una muestra de ADN que, hasta donde supieron, solo fue enviada a Bogotá.

“Anhelamos que se pongan la mano en el corazón. Esta es una familia que ya lleva casi un mes sufriendo. Aparte de que perdimos un ser querido, no la hemos podido ver, no hemos podido repatriar su cuerpo, tampoco darle cristiana sepultura y esto es muy duro. Solo queremos que nos ayuden las autoridades, que nos colaboren porque hasta el momento nadie lo ha hecho. Solo los medios de comunicación que difunden las noticias”, pronunció entre lágrimas a este medio.



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De hecho, declaró la familiar que había confusión en Medicina Legal sobre si enviar solo ciertos marcadores genéticos o la muestra biológica en sí, lo que aumentó su miedo de retrasar aún más la repatriación.

Johana insistió en la necesidad de que el Gobierno las ayude con este caso, más específicamente la Cancillería, con quien aún no establecen comunicación. Su deseo es que Leonela sea inscrita en el programa de Asistencia de Connacionales en el Exterior.

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Recordemos que Leonela aterrizó el 01 de abril en Estambul luego de un vuelo directo desde Bogotá y justo ese sábado tenía agendado salir de Chipre con rumbo hacia Francia. Sin embargo, un derrumbe en el lugar en el que vivía lastimosamente truncó sus planes.