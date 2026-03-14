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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Desaparecen cuatro colombianos reclutados por Rusia para guerra contra Ucrania: “Nadie dice nada”

Desaparecen cuatro colombianos reclutados por Rusia para guerra contra Ucrania: “Nadie dice nada”

Luz Mendoza García, hermana de dos de ellos, suplica una ayuda del Gobierno nacional para volver a verlos a ver.

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Los cuatro familiares llegaron hasta rusia en noviembre de 2025 luego de un largo viaje desde Bogotá.
Blu Radio
Por: José Palma
|
Actualizado: 14 de mar, 2026

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