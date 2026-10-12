“El Estado no puede ceder”: gobernador del Atlántico tras atentado contra guardianes del Inpec

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se sumó a las voces de rechazo contra el atentado que dejó heridos a dos guardianes del Inpec en Barranquilla. El mandatario atlanticense señaló que el Estado no puede ceder ante las intimidaciones y debe tener total control de las cárceles.

Eduardo Verano de La Rosa fue enfático en afirmar que el Estado debe poner orden y no permitir que la criminalidad siga cometiendo delitos como la extorsión a comerciantes y empresarios dentro de los centros penitenciarios.

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Si bien el Gobernador del Atlántico se mostró preocupado por los recientes ataques en los que dos dragoneantes del Inpec resultaron heridos, también respaldó la política del Gobierno y el presidente Abelardo De La Espriella de continuar con los traslados y ejercer el control total en las cárceles.

Evidentemente para nosotros es motivo de alta preocupación porque indica que dentro de las cárceles pueden existir una serie de actividades que evidentemente tienen que ser controladas por parte del Estado, no solamente control de llamadas, control de grabaciones y demás, sino también todo lo que tiene que ver con extorsiones y toda esta clase de actividades de organizaciones delictivas. No podemos permitir de ninguna manera que se apoderen del manejo de nuestras instituciones

Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Foto: archivo Blu Radio.

El Gobernador del Atlántico también señaló que es muy preocupante la situación de seguridad de los guardianes del Inpec, ya que los que resultaron heridos se encontraban provisionalmente en Barranquilla, y, al parecer, uno de ellos habría sufrido un ataque en otra ciudad.

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En un comunicado la Defensoría del Pueblo también rechazó el atentado de este sábado y las amenazas contra altas autoridades del Estado.

Asimismo, señaló que las amenazas y la violencia producidas buscan condicionar las decisiones legítimas y necesarias de las autoridades en el control de los establecimientos de reclusión para impedir que desde su interior se sigan cometiendo actos ilegales.

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La Defensoría también pidió a las autoridades mayor prevención y protección del personal penitenciario y de sus familias.

El pasado sábado en la noche los dragoneantes del Inpec Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín se transportaban en motocicleta, cuando fueron atacados por sicarios en el barrio San Martín, en el suroccidente de Barranquilla.

Según el reporte de la Policía, los funcionarios se recuperan de las heridas en un centro asistencial de alta complejidad en la capital del Atlántico.