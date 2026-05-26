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En Cartagena denuncian que estaciones de Transcaribe fueron vandalizadas con mensajes proselitistas

El alcalde Dumek Turbay señaló que la Alcaldía borrará los mensajes, y le pasará la cuenta de cobro al candidato.

Proselitimos e n Transcaribe.jpg
Proselitismo en Transcaribe.
Foto: Alcaldía de Cartagena.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 26 de may, 2026

La gerente del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, Transcaribe, Ercilia Barrios, denunció que varias estaciones de buses fueron vandalizadas este fin de semana con mensajes proselitistas de una campaña a la Presidencia de la República.

En las imágenes, compartidas por la misma gerencia de Transcaribe, se observa cómo las estaciones fueron pintadas con avisos alusivos al exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien recientemente desistió de su aspiración presidencial.

De acuerdo con Transcaribe, esta situación también se viene presentando en los tótems de señalización de las estaciones del sistema, que han sido empapelados con afiches de otra campaña.

“Venimos notando que varias de nuestras estaciones están siendo vandalizadas con mensajes de varios candidatos a la Presidencia, y queremos hacer un llamado a los candidatos y a sus grupos de trabajo a que se abstengan, por favor, de colocar afiches o pintar avisos en la infraestructura del sistema. No podemos hacer uso de esos espacios de los cartageneros para colocar ese tipo de avisos”, explicó Barrios.

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La gerente de Transcaribe advirtió, a su vez, que se iniciarán acciones penales si persisten estas conductas.

“Este tipo de situaciones no pueden repetirse. La próxima vez me veré abocada a hacer lo que siempre hago, y es denunciar a todo aquel que dañe o pretenda dañar la infraestructura del sistema”, agregó.

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Por su parte, a través de su cuenta de X, el alcalde Dumek Turbay señaló que toda esta publicidad será borrada y que, además, pasarán la cuenta de cobro al candidato.

“Entre ayer y hoy, Transcaribe y Control Urbano borrarán y quitarán toda la publicidad que el candidato Carlos Caicedo ha instalado en Cartagena. Ensuciar y contaminar el espacio público no es la manera más inteligente de hacer campaña. Pasaremos la cuenta de cobro al candidato”, escribió el mandatario cartagenero.

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