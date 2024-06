En veremos regreso a clases de colegios oficiales de Cartagena por falta de pago a docentes

La falta del pago de la nómina del mes de junio a más de cuatro mil docentes de las instituciones educativas oficiales de Cartagena, tiene en “veremos” el regreso a clases en la ciudad este martes 2 de julio.

Pedro Herrera, presidente del Sindicato de Educadores de Bolívar-Sudeb, aseguró que los maestros no volverán a las aulas hasta tanto se pagué lo adeudado y, además anunció que el martes se realizará un plantón en las instalaciones de la secretaría de educación distrital.

“Es inadmisible, por eso a la comprensión que llama Alberto Martínez (secretario de educación), le hemos dicho ninguna comprensión (…) y hemos llamado no sólo a los maestros sino a los trabajadores administrativos, a los sindicatos hermanos, porque la afectación es general a los trabajadores del Distrito, por eso estamos le informando a Alberto Martínez, al alcalde Dumek Turbay que está por fuera del país (…) que si no hay pago no hay inicio de las actividades escolares el martes”, sostuvo.

En medio del anuncio de los docentes, a través de sus redes sociales el alcalde Dumek Turbay, explicó que este retraso es por cuenta del denominado proceso de armonización presupuestal que enfrentan las administraciones.

“Este proceso de ajuste se da entre el presupuesto aprobado por la administración anterior y el presupuesto requerido por el actual, para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo recién aprobado. Se realiza una vez en el cuatrenio. Este impasse, que lo tienen todas las administraciones territoriales, no solo causa traumatismos en el pago de nóminas sino en todos los procesos contractuales del Distrito”, detalló el alcalde, al tiempo que ofreció disculpas a los docentes.

Sin embargo, los dirigentes del Sudeb señalan que a nivel departamental y en otras ciudades, e incluso municipios, que también están en proceso de “armonización y aprobación”, los pagos de hicieron a tiempo.