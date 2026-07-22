Esta sería la causa de muerte de madre e hijo hallados sin vida en apartamento en Santa Marta

La investigación por la muerte de una madre y su hijo, encontrados sin vida en un apartamento del sector de El Rodadero, en Santa Marta, sigue avanzando mientras las autoridades esperan los resultados de los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Las víctimas fueron identificadas como Sonia Imelda Pilonieta Tapias, de 54 años, y su hijo Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, de 22, quienes habían llegado desde Bogotá para disfrutar de unos días de vacaciones en la capital del Magdalena durante el puente festivo.

El caso se conoció luego de que trabajadores del edificio donde se hospedaban percibieran un fuerte olor proveniente del apartamento. Ante la falta de respuesta por parte de los ocupantes, decidieron ingresar al inmueble y encontraron los cuerpos sin vida. Posteriormente, uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección judicial y trasladaron los cuerpos a Medicina Legal.

Imagen de referencia Fiscalía General de la Nación

¿Cuál es la hipótesis de muerte de madre e hijo?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, una de las principales líneas de investigación es una posible intoxicación por inhalación de gases, debido a que durante la inspección no fueron halladas señales de violencia, desorden en el apartamento ni evidencias de ingreso forzado. No obstante, esta hipótesis aún no ha sido confirmada y hace parte de las investigaciones que adelantan los peritos.



Las autoridades también analizan otra posibilidad, relacionada con un presunto suicidio. Sin embargo, insisten en que ninguna de las hipótesis puede darse por cierta hasta que concluyan los estudios científicos y forenses.

Según el informe preliminar de la inspección judicial realizada por el CTI, el cuerpo de Sonia Imelda Pilonieta Tapias fue encontrado sobre una cama en una de las habitaciones del apartamento, mientras que el de su hijo Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta estaba en uno de los baños del inmueble.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue que, en las primeras verificaciones, no se encontraron evidencias externas de agresión física en ninguno de los dos cuerpos, un elemento que ha orientado el rumbo de la investigación.

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El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, pidió prudencia frente a las versiones que han circulado y explicó que serán los análisis científicos los que determinen con precisión qué sucedió dentro del apartamento.

George agregó que únicamente los estudios técnicos y forenses permitirán establecer las circunstancias reales de la muerte de madre e hijo y confirmar si existió o no participación de terceros.

Encontraron detalle clave en el apartamento

Otro de los elementos que ahora concentra la atención de los investigadores es una carta encontrada durante la inspección judicial, localizada junto a los cuerpos.

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El director de la Fiscalía Seccional Magdalena, Manuel Murillo, confirmó que este documento llevó a los investigadores a replantear la hipótesis inicial de una muerte accidental. Sin embargo, aclaró que su contenido y autenticidad aún son objeto de análisis.

“La investigación busca establecer si se trata de un documento auténtico y cuándo fue elaborado. Todo es materia de verificación”, explicó Murillo.

Los peritos trabajan ahora en determinar quién redactó la carta, cuál era su contenido completo y qué relación tendría con los hechos ocurridos dentro del apartamento.

Mientras tanto, el caso permanece bajo reserva y las autoridades continúan recopilando pruebas para reconstruir las últimas horas de Sonia Imelda Pilonieta Tapias y Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta. Los resultados de Medicina Legal serán determinantes para esclarecer si la tragedia obedeció a una intoxicación por gases, a otra causa o si existieron circunstancias diferentes a las planteadas inicialmente por los investigadores.