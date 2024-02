Este miércoles inicia demolición de polémico edificio Aquarela en Cartagena

Luego de siete años de líos jurídicos entre la Alcaldía de Cartagena, el Ministerio de Cultura y constructores; este miércoles inicia formalmente la hora cero para la tan sonada demolición del edificio Aquarela, el proyecto de vivienda de interés social de 30 pisos que pondría en riesgo la declaración del Corralito de Piedra como patrimonio de la humanidad de la Unesco por su ubicación a pocos metros del castillo de San Felipe.

A través de sus redes sociales, el alcalde Dumek Turbay, señaló que esta será una demolición casi “quirúrgica” gerenciada por la Empresa de Desarrollo Urbano de Cartagena, Edurbe, con una ejecución de seis meses, en la que participarán además entidades del distrito como Oficina de Gestión del Riesgo, Secretaría de Infraestructura, Bomberos, Escuela Taller, Establecimiento de Espacio Público, Secretaría del Interior y Departamento de Tránsito y Transporte.

¿Qué empresa se encargará de la demolición de Aquarela?

El mandatario cartagenero también anunció que la demolición de Aquarela estará a cargo de la empresa caleña Atila, reconocida por las implosiones del edificio Space, el puente Chirajara y el Continental Towers, entre otros.

Por su parte, la directora de Edurbe, Fanny Guerrero, explicó que se le adjudicó este contrato a la empresa Atila por su alto nivel reputacional y por no presentar reclamaciones por parte de las aseguradoras.

Publicidad

“Es una empresa de más de 30 años en el mercado de las demoliciones, que ha llevado a cabo proyectos de gran embergadura que los colombianos recuerdan como el caso de las demoliciones del edificio Space y el puente Chirajara, y que en el estudio hicimos es una empresa que hasta ahora no ha contado con ningún tipo de reclamaciones por parte de la aseguradora, y cuenta en este tipo de actividades con un nivel reputacional y de confianza bastante alta para el desarrollo de estas actividades”, sostuvo en diálogo con Blu Radio.

La directora de Edurbe a su vez detalló que una vez la Inspección de Policía tome posesión del predio sobre las 8 de la mañana de este miércoles 28 de febrero, se iniciará la etapa de alistamiento, ajuste de cronograma y definición de actividades para finalmente en unos 15 días empezar en firme el desmonte de Aquarela.

Publicidad

“Estaremos ingresando al sitio y a partir de ello estaremos haciendo con el contratista todas las inspecciones visuales, y todos los análisis que se deben hacer previo a ya la definición de todo lo que será el modelo operativo, y con ellos ya podremos estar anunciando el paso a paso no solamente del cronograma sino también del modelo de intervención de este desmonte mecánico”, precisó.

La funcionaria reiteró que esta será una demolición piso a piso para no comprometer viviendas y comercios del sector.

“Vamos a hacer un desmote con un método mecánico, es importante aclarar eso, no vamos a hacer implosión, vamos a utilizar un método que garantice no solamente la seguridad de los trabajadores que van a estar presentes durante toda la etapa de la obra, sino que también le de condiciones seguras a la vecindad y se haga en un ambiente sostenible frente a los requisitos que para este proyecto se exige en materia de medio ambiente, manejo de escombros”, sostuvo.

Funcicar alerta por falta de interventoría en demolición de Aquarela

En medio de toda las expectativas que ha generado no solo en Cartagena sino en el país entero la demolición de Aquarela, la Fundación Cívica por Cartagena, Funcicar, adviritó que este contrato, el primero que adjudicó la administración distrital a Edurbe no tendrá interventoría.

Publicidad

Según explicó Carolina Calderon Guillot, directora de Funcicar, la principal preocupación al respecto es que la Alcaldía prescinde de las modalidades de contratación competitivas como la licitación.

“Edurbe en su calidad de empresa industrial y comercial del Estado a su vez subcontrata todos los procesos que se le asignan utilizando un manual que no es garantistas para la participación abierta de los interesados, no cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar por cuenta propia este tipo de proyecto. La intermediación o gerencia de Edurde genera unos costos adicionales al Distrito en los que no se incurriría adelantando directamente sus procesos con sus dependencias y modalidad competitivas”, detalló.

Publicidad

La directora de Edurde Fanny Guerrero y el alcalde Dumek Turbay respondieron a estos cuestionamientos asegurando que, si bien no habrá interventoría externa, habrá una supervisión especializada del proyecto por parte de la secretaría de infraestructura.

“Hay una mala interpretación sobre este tema, el proyecto cuenta con interventoría de un equipo de expertos especializados, que la ejercerá directamente la secretaría de infraestructura, que es el supervisor de este contrato, es decir que el proyecto tiene las garantías de supervisión y vigilancia que se requieren”, sostuvo Guerrero.

El contrato de demolición de Aquarela asciende a 11.897.363.355 millones de pesos, de los cuales 11.128 millones serán para la ejecución de la obra que estará a cargo de la empresa Atila; y 769.220 millones para la gerencia que realiza la Edurbe.