Feria Ganadera impulsará recuperación en Córdoba tras crisis, según gobernador Zuleta

La Feria Ganadera de Córdoba se perfila como una de las apuestas clave para la reactivación del departamento tras la reciente emergencia. Así lo aseguró el gobernador Erasmo Zuleta en Mañanas Blu 10:30 AM, de Blu Radio, donde destacó el papel del evento como motor económico y solidario.

En medio de la incertidumbre por la fase de recuperación, el mandatario subrayó que el departamento no puede detener su dinámica social. “El departamento no se puede detener. La Feria tendrá un componente también de recuperación, solidario, para estas familias afectadas”, afirmó, al referirse al enfoque que tendrá el evento.

Zuleta explicó que, a casi 70 días de la emergencia, aún no existe una hoja de ruta clara para la recuperación. De manera indirecta, señaló que esta falta de planificación ha generado preocupación entre las autoridades locales, especialmente por la ausencia de articulación con el Gobierno nacional.

“Todos manifestaron preocupación porque, hasta hoy, no se conoce cómo va a ser la fase de recuperación”, indicó el gobernador, evidenciando el vacío institucional que persiste en esta etapa clave para miles de familias afectadas en Córdoba.



Aunque reconoció el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Zuleta advirtió que el reto más complejo apenas comienza. “Agradezco a la UNGRD por cómo ha ayudado, pero ahora viene lo más duro: ayudar a las miles de familias afectadas”, sostuvo.

En ese contexto, el gobernador cuestionó que, pese a los recursos proyectados a nivel nacional, el departamento no tenga acceso claro a ellos. Según dijo, el Gobierno espera recaudar más de 8 billones de pesos, pero Córdoba sigue sin una estrategia definida para la recuperación.

“El Gobierno va a recaudar más de 8 billones de pesos y Córdoba no tiene una hoja de ruta para la fase de recuperación”, reiteró, insistiendo en la necesidad de mayor coordinación y claridad en la distribución de recursos.

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Frente a este panorama, la Feria Ganadera cobra un valor adicional como espacio de dinamización económica. El evento, que se desarrollará hasta el 15 de junio, incluirá actividades culturales y deportivas que buscan atraer visitantes y generar ingresos para la región.

Finalmente, Zuleta hizo un llamado a los colombianos para respaldar al departamento en este momento. “A Córdoba no le define la emergencia, este es un pueblo resiliente”, afirmó, invitando a participar en una feria que, más allá de la tradición, se convierte en símbolo de recuperación.