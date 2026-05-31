Filas en Barranquilla empezaron desde las 5:30 de la mañana: votantes le huyen a la ola de calor

En Barranquilla madrugaron los votantes desde las 5:30 de la mañana este domingo a los puestos de votación para huirle a las altas temperaturas. A pesar de la premura de algunos, no se presentaron largas filas como las que se vieron durante las elecciones de marzo.

De acuerdo con el testimonio de los votantes, temen que los puntos terminen abarrotados de personal desde de las 8:30 de la mañana, para lo que eligieron madrugar.

"No importa que me toque esperar que abran el punto de votación, pero así evito exponerme a altas temperaturas", contó una mujer a los micrófonos de Blu Radio.

#LaElecciónEsColombia Desde la madrugada de este domingo varios ciudadanos ya están haciendo fila en el colegio Sonia Ahumada, al sur occidente de Barranquilla, para poder ocupar los primeros turnos y así ejercer su derecho al voto pic.twitter.com/z1chruzT3m — Blu Caribe (@BLUCaribe) May 31, 2026

Según el pronóstico del Ideam, Barranquilla podrá registrar este domingo temperaturas hasta por 33°, con sensaciones térmicas que podrían llegar a los 35°, pero en horas de la tarde podrían registrarse lluvias.



Estas lluvias están relacionadas con el paso de la onda tropical número 6, que seguirá provocando precipitaciones en varias zonas de la región Caribe.

Así las cosas, la recomendación a la ciudadanía es salir a votar temprano para no tener inconvenientes con las lluvias en horas de la tarde.

Vale decir que en este momento también hay alerta naranja por aumento de los vientos en la costa occidental del mar Caribe colombiano. Las intensas ráfagas de viento oscilan entre los 30 y 40 km por hora.

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Votación de candidato

De acuerdo con el equipo de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el aspirante ejercerá su derecho al voto a las 9 de la mañana en el colegio Biffi La Salle, ubicado el norte de Barranquilla.

Su arribo lo hará con el acompañamiento del jefe de debate de su campaña Mauricio Gómez, quien también votará en el mismo punto y a la misma hora.