Fiscalía amplía imputación contra presunto cabecilla de red de corrupción de Aremca

La Fiscalía General de la Nación amplió la imputación de cargos contra Gustavo Bolaños Pastrana, exrepresentante legal de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), por su presunta participación en el direccionamiento de 23 contratos de obra, suministro e interventoría financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), cuyo valor asciende a 104.263 millones de pesos.

Ante una juez de control de garantías de Bogotá, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en 23 eventos. Bolaños Pastrana no aceptó los cargos.

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La investigación, priorizada por el Grupo de Tareas Especiales para casos de corrupción que comprometan recursos de regalías, señala que el exrepresentante legal habría mantenido el control de las decisiones de contratación de Aremca. Según la Fiscalía, entre abril de 2022 y septiembre de 2023 habría impartido directrices para seleccionar contratistas y modificar directivos de acuerdo con sus intereses.

Para el ente acusador, Bolaños Pastrana sería el autor mediato de un esquema de contratación que habría aplicado exclusivamente el manual interno de Aremca, sin adelantar las licitaciones públicas ni los concursos de méritos exigidos.



Entre los proyectos incluidos en la ampliación de la imputación se encuentran el fortalecimiento de la ganadería en Montelíbano, Córdoba, por 19.426 millones de pesos; la producción de alimentos con enfoque agrícola en Puerto Libertador, también en Córdoba, por 14.428 millones; y la construcción de un complejo deportivo en Uribia, La Guajira, por 9.500 millones de pesos.

La lista también comprende obras de pavimentación en Aguazul, Casanare, por 11.589 millones de pesos, y en Montelíbano, por 7.198 millones. Además, figuran la construcción de un mirador turístico en Santa Catalina, Bolívar, por 3.112 millones de pesos, y el suministro de herramientas didácticas para estudiantes de colegios oficiales de San Andrés Isla, por 4.802 millones.

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Con esta ampliación, Gustavo Bolaños Pastrana acumula imputaciones relacionadas con 101 contratos, cuyo valor total asciende a 496.000 millones de pesos.