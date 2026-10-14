Más de 1.200 policías y militares custodiarán Barranquilla durante la jornada de protestas

En un consejo extraordinario de seguridad, la Alcaldía de Barranquilla definió el plan operativo que custodiará las calles de la ciudad este miércoles, durante la manifestación que, para el caso de la capital del Atlántico, ha sido convocada a partir de las 3:30 de la tarde.

El punto de concentración de maestros y centrales obreras será el parque Esthercita Forero, en el norte de la ciudad. Desde allí bajarán marchando por la carrera 44 y luego tomarán la calle 50 hasta llegar a la Plaza de la Paz, donde cerrarán con un plantón y muestras culturales.

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El recorrido será monitoreado desde un Puesto de Mando Unificado, y del operativo de seguridad harán parte 950 policías y 300 militares, que estarán desplegados por toda la ciudad, antes, durante y después de la marcha.

Por la manifestación, los colegios públicos solo dictarán clases en media jornada, informó José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla.



"La jornada de la mañana será hasta las 10:30 de la mañana y la jornada de la tarde, hasta las 3:00 de la tarde, ya que la jornada de movilización es a partir de las 3:30 de la concentración. Estaremos saliendo tipo 4:00 de la tarde a marchar", indicó Jiménez.

Para vigilar la jornada, también habrá sobrevuelos con drones de la Policía y aeronaves de la Fuerza Aérea; además, se ha dispuesto personal de antidisturbios y dos tanquetas para responder ante cualquier acto vandálico, así como presencia permanente del Ejército en edificios institucionales, entradas y salidas de la ciudad e infraestructura crítica.

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"Respetamos la manifestación pública en la ciudad de Barranquilla y estaremos atentos y vigilantes a tomar las decisiones a las que haya lugar dentro del puesto de mando unificado", dijo el secretario de Gobierno del Distrito, Angelo Cianci.