En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Vladimir Padrino
Ricardo Roa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Fiscalía imputará cargos a dos exinterventores de Air-e por no entregar informes de la compañía

Fiscalía imputará cargos a dos exinterventores de Air-e por no entregar informes de la compañía

Diana Bustamante y Nelson Vásquez fueron nombrados como interventores después de la salida del cargo de Edwin Palma, hoy ministro de Minas y Energía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad