Ganaderos del Caribe piden urgente ayuda del Gobierno para superar el fenómeno de El Niño

Son 6.400 los ganaderos en la región Caribe los que serán golpeados con la posible llegada de un fenómeno de El Niño a mitad de año; sin embargo, la crisis se agravaría mucho más para 5.120 de ellos, es decir el 80 %, al ser considerados pequeños por no tener más de 50 reses y, por ende, menos capacidad para sobrevivir a estas extremas condiciones de calor.

El director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos De la Costa Norte (Asoganorte), Jorge Rodríguez, pidió una urgente intervención de las autoridades locales y nacionales, debido a que la emergencia ya inició para ellos con esta ola de calor que no los ha dejado prepararse ni mucho menos mantener en buenas condiciones a sus animales.

“Invitamos a todos los ganaderos o campesinos para que por favor cuiden sus reservorios de agua y traten de conservar la mayor cantidad de alimento haciendo ensilaje, comprando de sal mineralizada para sus ganados, etc… para poder tener como enfrentar un poco este fenómeno que se viene de una manera muy fuerte”, declaró a Blu Radio.

Rodríguez advierte que, con el pasar de las semanas, se incrementarán los costos de la materia prima e insumos y así no habrá forma de contrarrestar este fenómeno tan fuerte. Por otro lado, tienen que cuidar sus hectáreas ante las alertas por incendios forestales, de las que recomienda evitar las quemas intencionales.



“Queremos invitar a las cero quemas. No podemos permitirlas en nuestros potreros, fincas, parcelas, porque podemos llegar a tener unas condiciones muy despreciables y unas pérdidas incalculables en el caso de que se puedan tener algunos incendios forestales con una posibilidad de poco control. Hay que tener mucho cuidado para esto, por favor. Tengamos el control”, agregó.

La llegada del fenómeno de El Niño al Caribe podría generar que productos como la leche y el queso suban sus precios entre un 50 % y hasta un 80 %.

“Estamos viviendo un fuerte verano y varios de los semovientes están en condiciones inadecuadas. La preocupación se agrava pues se dice que será uno de los fenómenos de El Niño más fuerte en los últimos 100 años. Y pasa que el campesino muchas veces espera a que se presenten para comenzar a conservar alimentos. Hay zonas como Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena, donde no ha llovido y se podrían contabilizar grandes pérdidas, por eso es urgente la ayuda de las Gobernaciones y el Gobierno Nacional”, finalizó.