Gremio hotelero del Magdalena reporta cancelaciones de reservas por problemas de orden público

En el Terminal de Transportes de Barranquilla también se ha sentido el golpe por la situación de orden público que afecta al Magdalena, Cesar y La Guajira. La gerencia del terminal indica que en cuestión de 24 horas, la venta de tiquetes hacia poblaciones de estos departamentos se redujo hasta en un 20%, pero no por disposición de las empresas de transporte, sino por la baja cantidad de pasajeros, pues la gente teme quedar atrapada en enfrentamientos o ser atacada en los mismos buses de servicio público.

El bajo flujo de viajeros se comenzó a sentir después del mediodía de este martes, conforme se iban difundiendo los ataques de hombres armados, especialmente en Santa Marta.

Es tal la zozobra que el impacto ya se siente fuertemente en el turismo. Dice el presidente ejecutivo de Cotelco en Magdalena, Omar García, que a raíz de los bloqueos de vías y la quema de vehículos, no paran de sonar los teléfonos en los hoteles, pero no para apartar una habitación, sino para cancelar o aplazar las reservas que ya estaban hechas.

Toda esta situación preocupa aún más, si se tiene en cuenta que en 15 días muchos esperan disfrutar la semana de vacaciones de octubre.



Los más perjudicados son los pequeños hoteles, hostales y establecimientos de ecoturismo del Tayrona, Guachaca, Buritaca y Don Diego, que dependen enteramente de la llegada de visitantes y están ubicados sobre la Troncal del Caribe, hoy militarizada por completo para garantizar la seguridad y devolver la tranquilidad.

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"En la zona rural la afectación es muy fuerte, porque casi todo el mundo ha cancelado sus reservas, o sea, esto es una industria muy, pero muy sensible a los temas de seguridad y esa es la preocupación. Son hoteles pequeños donde las comunidades que trabajan son los vecinos", expresa García.

En La Guajira también hubo quema de vehículos y varios locales comerciales cerraron en Riohacha, luego de que pistoleros abrieron fuego contra un supermercado.

Por estos ataques hubo varias capturas por parte de las autoridades, quienes a su vez desplegaron caravanas de seguridad por la Troncal del Caribe, incluso se vio al ejército acompañando a 30 camiones del gremio bananero, en su recorrido hacia el puerto de Santa Marta. Los operativos de seguridad en esta zona son liderados por Policía y Ejército, pero también se ha sumando a ellos Migración Colombia.

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En Valledupar, la ciudadanía también reportó la noche del martes el ataque de hombres armados a tiendas de la ciudad, a las que les dispararon para obligarlas a cerrar. Allí, el alcalde Ernesto Orozco también ordenó el despliegue de operativos de la Policía y el Ejército para mantener el orden.