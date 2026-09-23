Diez civiles heridos en ataque con explosivo, al parecer, lanzado desde un dron, en Bolívar

Diez civiles resultaron heridos tras ser atacados con un artefacto explosivo, al parecer, lanzado desde un dron, en zona minera del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar.

De acuerdo a la personería de Santa Rosa del Sur, hasta donde fueron evacuados los heridos, el ataque se registró cuando las víctimas retornaban a sus viviendas en la vereda de Mina Gorila, luego de ser obligados por un grupo armado que delinquen en la zona a trasladar heridos en combates.

Diez personas heridas tras ser atacadas con un artefacto explosivo, al parecer, lanzado desde un dron, en zona minera del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar. Sobre este hecho habló la Personería de Santa Rosa del Sur, hasta donde fueron evacuados los heridos pic.twitter.com/5J0mFJKI47 — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 23, 2026

“Mientras estas personas fueron utilizadas, instrumentalizadas para cargar heridos de un grupo armado, y cuando regresaban y retornaban a sus hogares, otro grupo ha lanzado un artefacto que ha provocado que diez personas resultaran heridas son atendidas en este momento en el hospital Manuel Elkin Patarroyo, se lograron evacuar desde Mina Gorila, luego de que el hospital enviara una ambulancia a encontrarlos en el camino”, detalló el personero de Santa Rosa del Sur, Jorge Luis Romero.



El personero a su vez hizo un llamado al Gobierno nacional y a la comunidad internacional a revisar la situación de la Serranía de San Lucas.

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“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa, a la comunidad internacional para que coloquemos los ojos en el territorio de la Serranía de San Lucas, donde convergen varios municipios Santa Rosa del Sur, Montecristo, Morales, Arenal, la situación humanitaria que se vive allí es difícil para la población civil”, aseguró.

Blu Radio conoció que, tras el ataque, los heridos no pudieron ser trasladados al municipio de Montecristo por presión de estos mismos grupos armados: ELN y Clan del Golfo, por lo que fue necesario evacuarlos a Santa Rosa.

“La guerrilla hace la advertencia a los civiles que si cargan esas personas nuevamente los atacan", indicó el personero.

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Posteriormente, cuando la comunidad de Mina Gorila llevaba a los heridos hacia el municipio de Montecristo, en el corregimiento El Paraíso, les atacaron los carros y los hicieron devolver, ante eso deciden traer los heridos hacia Santa Rosa del Sur”, relató un habitante de la comunidad que prefirió mantener su nombre bajo reserva.

El alcalde de Santa Rosa del Sur, Minton Olaya, confirmó en conversación con Blu Radio que los heridos llegaron al Hospital del municipio sobre 11:00 de la noche de este martes, y están siendo valorados y todos se encuentran estables.