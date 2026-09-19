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Ofensiva contra el Clan del Golfo y el ELN en Antioquia deja un abatido y siete capturados

En Medellín fueron requeridos tres presuntos integrantes del ELN, señalados de delinquir junto a las disidencias de alias ‘Calarcá’ en el departamento.

Capturas al Clan del Golfo y el ELN en Antioquia.jpg
Capturas al Clan del Golfo y el ELN en Antioquia.
Ejército Nacional y Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

En las últimas horas las autoridades reportaron en Antioquia nuevos golpes contra estructuras criminales que dejaron un abatido y siete capturados, en medio de acciones que incluso se desarrollaron en la ciudad de Medellín.

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En el caso de la capital antioqueña el alcalde Federico Gutiérrez reportó la captura de tres presuntos integrantes de la compañía Héroes de Tarazá del ELN. Entre ellos se encuentra alias ‘Téllez’, señalado como dinamizador financiero y enlace con el frente 36 de las disidencias de ‘Calarcá’ que tienen injerencia en el Norte y Nordeste de Antioquia.

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El mandatario también informó que fueron requeridos otros dos hombres identificados con los alias de ‘Gordo’ y ‘Jaider’, señalados de participar en la planeación y ejecución de acciones violentas, por lo que fueron judicializados por los delitos de terrorismo, rebelión y concierto para delinquir agravado.

“Seguimos trabajando para proteger la gente y enfrentar a quienes pretenden sembrar miedo y violencia en nuestro país. Uno a uno van cayendo”, dijo Gutiérrez en su cuenta de X.

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Por su parte, en el Bajo Cauca antioqueño tropas de la Décima Primera Brigada del Ejército sostuvieron combates contra el Clan del Golfo en zona rural de El Bagre dejando como resultado un señalado integrante de este grupo armado abatido y cuatro más capturados.

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La operación se desarrolló en la vereda Las Claritas donde dos de los capturados resultaron heridos, entre ellos alias Isaías o 24, presunto cabecilla armado y logístico de zona con dos ordenes de captura vigentes por concierto para delinquir, terrorismo, y extorsión agravada.

En el lugar también la fuerza pública incautó dos fusiles, un revólver, más de 500 cartuchos de diferentes calibres, 14 proveedores, dos chalecos multipropósito, tres celulares y dos millones de pesos en efectivo.

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