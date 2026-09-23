Atacan con explosivos línea férrea del Cerrejón: es el sexto atentado terrorista ocurrido este año

La infraestructura férrea de Cerrejón se vio afectada por un nuevo ataque terrorista ocurrido la noche de este martes, a la altura del kilómetro 60,en jurisdicción del municipio de Uribia, donde sufrió daños un tren que se movilizaba vacío en dirección sur.

Cerrejón informó que por este atentado, ocurrido hacia las 10:45 de la noche, no hubo heridos, pero el personal de la compañía minera “fue evacuado de manera preventiva” y “la evaluación de los daños se realizará una vez las condiciones de seguridad permitan el ingreso a la zona”, para lo cual mantienen una “coordinación permanente con las autoridades”.

Informan que “el Ejército Nacional ha desplegado tropas desde primeras horas de este miércoles para asegurar el área y acompañar la inspección de la infraestructura”.

La empresa justamente ha pedido este acompañamiento, teniendo en cuenta que este es el sexto atentado que ha sufrido Cerrejón a lo largo del año, poniendo en riesgo a las personas y afectando una infraestructura fundamental para la operación minera, para La Guajira y para el país.



“Seguiremos informando oportunamente sobre la situación y sobre las condiciones para el restablecimiento de nuestra operación ferroviaria”.