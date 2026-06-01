Cerrejón suspende operaciones tras bloqueo en la vía férrea

La multinacional minera Cerrejón anunció este lunes la parálisis total de sus actividades industriales, debido a un bloqueo persistente en la infraestructura de transporte, lo que afecta directamente la cadena de suministro y exportación de la compañía.

La decisión responde a una interrupción en el corredor ferroviario que impide el transporte del carbón hacia el puerto y el ingreso de suministros a la mina.

Ante la imposibilidad de movilizar el mineral y recibir los insumos necesarios para la operación diaria, la empresa confirmó que las actividades "férreas, mineras y portuarias quedan suspendidas desde este lunes".

Consecuencias laborales y excepciones

La suspensión de las operaciones conlleva un fuerte impacto en la fuerza de trabajo de la compañía. Cerrejón explicó que, debido a esta contingencia, "la mayoría de los contratos de trabajo quedan suspendidos".

Sin embargo, para garantizar la seguridad mínima y el cumplimiento de compromisos legales, la empresa detalló que "solo continuarían quienes estén a cargo de labores esenciales, sociales y obligaciones ambientales".

Hasta el momento, no se ha definido una fecha estimada para el reinicio de las labores, lo cual dependerá del levantamiento del bloqueo en la vía férrea.