Habla mamá de Celeste, la niña de 3 años asesinada por ladrones en Atlántico

El asesinato de Celeste Osorio Duque, la niña que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado contra la panadería de su familia en Polonuevo, Atlántico, sigue causando conmoción en el país.

Mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el presunto responsable, la madre de la menor rompió el silencio y pidió justicia por la muerte de su hija.

El caso ocurrió en la noche del pasado domingo, cuando un hombre llegó hasta la ventana del establecimiento comercial, ubicado en la calle 3 con carrera 8 de Polonuevo, y abrió fuego de manera indiscriminada. Uno de los proyectiles impactó a la pequeña, quien fue trasladada de urgencia a una clínica en Barranquilla. Aunque alcanzó a llegar con vida, falleció poco después debido a la gravedad de la herida.

El doloroso testimonio de la madre de Celeste

En entrevista con Noticias Caracol, la madre de Celeste expresó el profundo dolor que vive su familia y aseguró que solo espera que el crimen no quede en la impunidad.



Quiero justicia por mi niña porque cómo se puede quedar. Ella no era mala, nosotros no somos malos, simplemente por querer salir adelante tenemos nuestro negocio manifestó entre lágrimas

Las palabras de la mujer reflejan el impacto que dejó el ataque contra una familia que, según explicó, trabajaba diariamente en su panadería para sostenerse y nunca imaginó convertirse en víctima de la violencia.

Uno de los momentos más conmovedores de su relato fue cuando recordó las últimas palabras que escuchó de su hija antes del atentado.

Incluso yo le estaba dando a ella su comida, como a las 10, y ella me dijo: 'Gracias, mamá'. Pero yo no sabía por qué ella me lo decía. Ella me abrazó y me dijo: 'Gracias, mamá' contó

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Ese recuerdo ha conmovido a cientos de personas en redes sociales, donde familiares y ciudadanos han compartido fotografías y mensajes para recordar a la menor.

Capturan al presunto responsable del crimen

Menos de 24 horas después del homicidio, las autoridades lograron capturar al señalado responsable cuando, al parecer, intentaba huir hacia Bogotá.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó el procedimiento y destacó la rápida reacción conjunta de la Policía del Atlántico y la Fiscalía.

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"La rápida reacción de la Policía del Atlántico y la Fiscalía permitió que, en menos de 24 horas, diéramos con el presunto responsable del homicidio de la niña Celeste. Hoy está en manos de las autoridades competentes y confiamos en que sobre él recaerá todo el peso de la ley", aseguró el mandatario.

Además, expresó su solidaridad con la familia de la menor y rechazó el crimen: "Tenemos el corazón arrugado por este vil asesinato. Una niña inocente fue víctima de la violencia criminal que tanto daño le hace a nuestro país. A su familia le expresamos toda nuestra solidaridad y el compromiso de que este hecho no quedará en la impunidad", señaló.

El detenido será presentado ante un juez de control de garantías, quien deberá legalizar su captura y definir los primeros pasos del proceso judicial.

Polonuevo exige justicia por Celeste

La muerte de Celeste provocó una profunda indignación entre los habitantes de Polonuevo. Desde que se conoció el fallecimiento de la menor, decenas de personas se reunieron para exigir justicia y reclamar mayores acciones contra la delincuencia.

Durante la manifestación se escucharon consignas como "Los niños no se tocan, los niños se respetan" y "Justicia por Celeste", mientras familiares, vecinos y amigos acompañaban el duelo de sus padres.

Por su parte, el alcalde de Polonuevo, Óscar Avilés, lamentó el crimen y aseguró que "no es justo que los niños sean víctimas" de la creciente violencia que enfrenta el municipio.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer si el ataque iba dirigido contra el establecimiento comercial o si existen otros responsables que participaron en el hecho. Entretanto, la familia de Celeste insiste en que el único consuelo posible será que el crimen reciba una condena ejemplar y que la muerte de la pequeña no quede impune.