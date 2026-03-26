Impresionante video de cómo vivían en casa donde rescataron más de 80 perros en Barranquilla

El hacinamiento de animales y la acumulación de desechos superó los límites de lo impensable en la casa de ‘las señora de los gatos’, como ahora son conocidas dos mujeres que habitan en el norte de Barranquilla.

Al término de un amplio operativo liderado por la Secretaría de Gobierno de Barranquilla, junto con más de 20 uniformados de la Policía, se reportó el rescate de más de 80 perros y gatos que se encontraban dentro de la casa, bajo riesgosas condiciones de insalubridad y que, a ladridos y maullidos, parecían pedir ayuda para ser sacados de allí.

El secretario de Gobierno, Angelo Cianci, informó que ahora una de las prioridades es mantener a salvo estos animales.

"Estaremos verificando que todos los animalitos o seres sintientes sean trasladados a nuestro Centro de Bienestar Animal, donde serán valorados durante estos días y haremos los respectivos exámenes para determinar las condiciones de salud de cada uno de estos", dijo.



Perros encontrados en casa en el norte de Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla.

Basta con asomarse a cada espacio de esta vivienda para notar las graves condiciones sanitarias y estructurales en la que habitan estas mujeres: paredes cubiertas de excremento, restos orgánicos en descomposición, alta proliferación de roedores e insectos y una acumulación extrema de residuos sólidos que, según los funcionarios a cargo de la intervención, evidencian un elevado riesgo epidemiológico, pues en el ambiente se presume “la presencia de enfermedades zoonóticas y respiratorias”.

Prueba de lo anterior es que en esta vivienda las autoridades recogieron más de tonelada y media de desechos, y hasta 80 carritos de supermercados que habían robado de un superalmacén cercano, lo que demostrarían el trastorno de acumulación compulsiva que padecen estas dos mujeres de avanzada edad.

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Precisamente, para brindarles ayuda, la Alcaldía de Barranquilla realizó el traslado de las dos mujeres a un centro médico.