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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Impresionante video de cómo vivían en casa donde rescataron más de 80 perros en Barranquilla

Impresionante video de cómo vivían en casa donde rescataron más de 80 perros en Barranquilla

En la vivienda se hallaron graves condiciones sanitarias y estructurales en la que habitaban dos mujeres junto a decenas de perros y gatos.

Casa donde hallaron más de 80 perros y gatos en malas condiciones en Barranquilla.
Casa donde hallaron más de 80 perros y gatos en malas condiciones en Barranquilla.
Alcaldía de Barranquilla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

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